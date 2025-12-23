Bank of America prevé mayor impacto de la IA en el crecimiento económico estadounidense

El director ejecutivo de Bank of America Corp., Brian Moynihan, dijo que la inteligencia artificial está empezando a tener un mayor impacto en Estados Unidos.

“La inversión en IA ha ido en aumento durante el año y probablemente contribuirá más el próximo año y en los años siguientes”, declaró Moynihan el lunes en una entrevista con Bloomberg Television. “La IA está ganando terreno. No todo es atribuible a ella, pero su impacto marginal es bastante significativo”.

Moynihan, quien ha dirigido el banco durante casi 15 años, dijo que la firma prevé una economía fuerte para EE.UU. el próximo año, con un crecimiento esperado del 2,4%, frente al 2% en 2025. Si bien el mercado laboral ha comenzado a debilitarse, parece que se trata más de una normalización de los empleos, dijo Moynihan.

Las empresas de IA, incluida OpenAI, han estado atrayendo miles de millones de dólares en fondos en los últimos meses, ya que los inversionistas están ansiosos por apostar por la industria. Pero ejecutivos como Jeff Bezos, fundador de Amazon.com Inc., han advertido que el gasto en IA es una “burbuja industrial” que podría provocar pérdidas de inversiones, pero que en última instancia ayudará a la sociedad.

Moynihan dijo que su banco ve un riesgo limitado para la economía, incluido el impacto en los consumidores y la pérdida de empleos, si la industria de la IA se sobrecalentara demasiado y tuviera que retirarse, dado que el sector está compuesto por un grupo reducido de empresas.

“Como banco, analizamos el apalancamiento en estos proyectos y nos aseguramos de estar cómodos con eso y con la duración del contrato de la persona que se comprometerá a utilizar el centro de datos”, dijo Moynihan.

El propio banco también está utilizando inteligencia artificial, dijo en la entrevista. La empresa lanzó Erica en 2018. Ahora, Erica puede responder 700 preguntas, en lugar de 200, dijo Moynihan.

“Aplicaremos cada vez más inteligencia aumentada, o inteligencia automatizada, como la llamamos, con una persona que usa IA para ser más efectiva, y eso afectará a todas las empresas”, dijo Moynihan.

