Dos ministros abandonaron el Gobierno británico en un doble golpe a Boris Johnson

El ministro de Hacienda del Reino Unido, Rishi Sunak, y el secretario de Salud, Sajid Javid, renunciaron al Gobierno en un doble golpe para Boris Johnson, quien provocó la ira en el Partido Conservador por su manejo del último escándalo en su partido.

Sunak dijo el martes en una carta enviada al primer ministro que “no podemos continuar así”, mientras que Javid le dijo a Johnson que había perdido la confianza en él. Ambos hombres publicaron sus cartas de renuncia en Twitter.

“La ciudadanía espera, con razón, que el Gobierno se conduzca de manera adecuada, competente y seria”, escribió Sunak. “Creo que vale la pena luchar por estos estándares y por eso renuncio”.

Las renuncias de dos de sus ministros más sénior se produjeron justo cuando Johnson reconocía en un discurso televisado que fue un “error” promover a Chris Pincher en febrero, dos años después de que le informaran sobre una denuncia contra el parlamentario conservador. Pincher renunció a su rol de whip la semana pasada cuando el periódico Sun lo acusó de haber manoseado a dos hombres.

Si bien Pincher ha negado las acusaciones de incidentes específicos, dijo en su carta de renuncia la semana pasada que se había “avergonzado” a sí mismo y “causado malestar” a otros. Ni él ni su oficina han respondido a las repetidas solicitudes de comentarios.

“Creo que fue un error y me disculpo por ello”, dijo Johnson sobre el ascenso de Pincher. “En retrospectiva, no fue lo correcto. Quiero dejar absolutamente claro que no hay lugar en este Gobierno para nadie que sea depredador o que abuse de su posición de poder”.

Pero la disculpa llegó demasiado tarde para Sunak y Javid después de un día febril en Westminster en el que parlamentarios conservadores exigieron que el gabinete actuara para expulsar a Johnson.