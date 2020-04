Tarea poscuarentena: ver el vasto museo al aire libre de Brasil

James Tarmy

Confinado en casa las últimas semanas, lo que extraño es bastante sencillo: quiero volver a ver amigos, ir a galerías, visitar mi restaurante mexicano favorito. Pero de vez en cuando pienso en posibilidades más grandiosas, la más importante de las cuales es un viaje a Inhotim, un parque de esculturas de aproximadamente 100 hectáreas a una hora y media en auto de Belo Horizonte, en Brasil.

Para ser honesto, estoy parcialmente motivado por el arrepentimiento. Como escritor de artes para Bloomberg Pursuits, puedo viajar mucho por mi trabajo, y aunque las ferias y bienales remotas pueden ser reveladoras, encuentro que en estos eventos paso más tiempo con el llamado mundo del arte que con el arte mismo. Por eso quería visitar este lugar.

Realmente no podía creer mi buena fortuna cuando se aceptó el viaje, y luego... arruiné mi visita, repetidamente.

Después de un vuelo de 13 horas desde Nueva York a Río de Janeiro y un vuelo de conexión de una hora a Belo Horizonte, recogí mi auto de alquiler compacto, un Volkswagen Gol cuyo embrague parecía haberse desgastado a fines de la década de 1990, y conduje por dos horas y media. Lo sé, acabo de decir que el viaje debería ser una hora más corto. Me perdí.

Cuando llegué al parque ya era casi mediodía, por lo que quedaban cinco horas para el cierre. Con el beneficio de la retrospectiva, después de 18 horas de viaje, podría haber tomado algunas respiraciones profundas, o tal vez sentarme cinco minutos para comer un sándwich. Cualquier cosa para recuperar mi equilibrio antes de salir a visitar un lugar que, desde su apertura en 2006, había estado en lo más alto de mi lista de deseos.

En cambio, comencé una caminata frenética, medio trotando por los senderos bien cuidados del parque.

Incluso con un día completo no podría haberlo visto todo, porque Inhotim no tiene una disposición racional (el parque lleva el nombre de una reserva del mismo nombre; “nadie sabe con certeza de dónde viene el nombre Inhotim”, nos dice el sitio web del parque).

En cambio, creció orgánicamente junto con las ambiciones y las finanzas de su fundador, Bernardo Paz. Inicialmente, construyó algunas galerías cerca de su hacienda; luego añadió una escultura, luego otra y luego otra. Ayudado por el asesor de arte Allan Schwartzman, Paz comenzó a llenar el parque en el transcurso de aproximadamente una década. Junto con docenas de esculturas, Inhotim incluye más de 16 pabellones principales, muchos de los cuales cuentan con comisiones de un solo artista.

Pronto descubrí que no estaba en condiciones de darle a cada pabellón el tiempo que merecía. Metí la cabeza dentro de una cúpula geodésica construida por Matthew Barney que contenía un skidder industrial, un vehículo utilizado para arrastrar árboles cortados, que en este caso sostenía una de las esculturas de Barney. Entonces me fui. Admiré un edificio de vidrio construido por Doug Aitkin que produce sonidos basados en las reverberaciones de un agujero de 200 metros de profundidad perforado en la tierra, y luego seguí adelante. No estoy seguro si incluso me detuve frente a un árbol de bronce de 10 metros de altura, aparentemente suspendido en el aire por el artista italiano Giuseppe Penone.

¿Y mencioné que Inhotim también es un jardín botánico con más de 4.200 especies de plantas? Les puedo asegurar que no pasé mucho tiempo en la flora.

A pesar de mi apuro, tuve la presencia mental para darme cuenta de dónde estaba. Inhotim es una especie de edén, un paraíso escasamente atendido y con mucho personal que presenta un argumento convincente para la longevidad del arte contemporáneo. Es una prueba viviente de que el buen arte puede mantenerse fuera de los límites de una galería de paredes blancas. Tal vez fue el desfase horario, tal vez fue el hecho de que no había comido durante un tiempo, pero la experiencia me hizo sentir una emoción que no he tenido desde entonces.

Más allá del arrepentimiento, esa es la razón principal por la que estoy tan desesperado por volver. Cada obra de arte que veo hoy está en la pantalla de mi computadora; Inhotim no era solo arte en persona. Era arte en la naturaleza, el mejor de todos mis mundos.