Tesla ganaría US$ 3.000 millones por acuerdos con sus principales competidores

Tesla Inc. podría ganar hasta US$3.000 millones en 2030 gracias a los acuerdos con Ford Motor Co. y General Motors Co. para que sus vehículos eléctricos utilicen su red de carga, según Piper Sandler & Co.

La empresa de vehículos eléctricos dirigida por Elon Musk anunció el último acuerdo el jueves en un chat de audio en Twitter Spaces junto a la directora ejecutiva de GM, Mary Barra. Fue la primera aparición de Barra en la red social desde que Musk completó la compra de Twitter a fines del año pasado. El director ejecutivo de Ford, Jim Farley, anunció un convenio similar con Tesla en mayo.

Los acuerdos, que ahora convierten el modelo de carga de Tesla en el estándar en Estados Unidos entre los mayores fabricantes de automóviles estadounidenses, presionarán a los competidores para que abandonen el principal estándar de la competencia, conocido como CCS.

“Otras marcas se verán obligadas a unirse a este consorcio, estableciendo de hecho el ‘estándar de carga estadounidense’ de Tesla como el método preferido para la carga de vehículos eléctricos, al menos en EE.UU.”, dijo el analista de Piper Sandler Alex Potter en una nota de investigación publicada el viernes.

Las empresas no han dado a conocer detalles sobre los ingresos, pero Piper Sandler calcula que Tesla podría sumar más de US$3.000 millones en ingresos por recarga procedentes únicamente de no propietarios de Tesla para 2030 y US$5.400 millones para 2032.

Las acciones de Tesla subían un 5,8% a las 10:11 a.m. en Nueva York el viernes, mientras que GM ganaba un 3,1%.

Puede que esa ganancia extraordinaria no parezca enorme para Tesla, que ya cuenta con ingresos de más de US$80.000 millones al año, pero todos los competidores de Tesla en EE.UU. se están apresurando a ponerse al día en la carrera de los vehículos eléctricos, y esto podría afectar sus márgenes mientras Tesla obtiene ingresos de sus clientes. Tanto GM como Ford afirman que sus programas de vehículos eléctricos no son rentables y no lo serán al menos hasta dentro de un año.

Más ingresos para Tesla

Agregar ingresos por carga solo ayudará a Tesla de la misma manera que generó miles de millones vendiendo créditos regulatorios de cero emisiones a los fabricantes de automóviles tradicionales durante la última década. Las ventas de créditos ayudaron a financiar el auge de la compañía en los últimos años.

Las empresas rivales de carga cayeron tras la noticia del acuerdo de Tesla con GM. EVgo Inc., que recientemente se había asociado con GM para construir estaciones de carga, perdía un 10% a las 10:11 a.m. en Nueva York, mientras que ChargePoint Holdings Inc. también descendía un 10%.

