Es posible una “mini estanflación” sin recesión en Estados Unidos

Estados Unidos aún podría evitar una recesión, pero aún enfrenta la posibilidad de una “mini estanflación”, según John Waldron, presidente y director de operaciones de Goldman Sachs Group Inc.

“Esta es la recesión mejor pronosticada que aún no ha ocurrido y podría no ocurrir”, dijo Waldron el jueves en la conferencia Bloomberg Invest. “En las noches a menudo me pregunto: ¿podemos realmente tener una recesión con un desempleo del 3,5%? Parece poco probable”.

Un desenlace para el que la empresa se está preparando es un “escenario de mini estanflación”, dijo. “No se le llamará recesión, pero no se sentirá muy bien”, porque “podría persistir por un tiempo en el que se conseguiría solo un crecimiento lento”.

La Reserva Federal de Estados Unidos no realizaría nuevas modificaciones en sus tasas

Muchos economistas han pronosticado que se avecina una recesión mientras la Reserva Federal eleva fuertemente las tasas de interés para desacelerar la economía y contrarrestar el aumento de la inflación. Las empresas estadounidenses anunciaron más despidos en los primeros cinco meses de 2023 que en todo el año pasado y, la semana pasada, las solicitudes de beneficio por seguro de desempleo en EE.UU. aumentaron a su nivel más alto desde octubre de 2021.

Waldron dijo en una conferencia a principios de este mes que Goldman enfrentaba una fuerte desaceleración en su banca de inversión que ha llevado al gigante de Wall Street a reducir su plantilla. Goldman está preparando lo que sería su tercera ronda de recortes de empleos en menos de un año.