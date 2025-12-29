Trump afirma haber atacado una “gran instalación” en Venezuela

El presidente Donald Trump informó que Estados Unidos atacó una “gran instalación” en Venezuela como parte de su campaña contra presuntas operaciones de narcotráfico en el país, aunque no estaba claro a qué objetivo se refería.

En una entrevista el viernes con John Catsimatidis, un republicano aliado de Trump y dueño de la radio WABC en Nueva York, Trump habló de bombardear embarcaciones que, según la administración, transportan drogas.

“Tienen una gran planta, o una gran instalación de donde salen los barcos. Hace dos noches, la dejamos fuera de combate. Así que los golpeamos muy duro”, aseguró.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre los comentarios del presidente.

Primera avanzada terrestre

Si se confirmara el ataque de Estados Unidos, sería la primera ofensiva terrestre en Venezuela desde que Trump comenzó a intensificar la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro con bombardeos a embarcaciones en la región y un bloqueo para interrumpir las exportaciones de petróleo del país. Trump ha advertido durante semanas que está listo para ampliar la campaña militar con ataques a objetivos en tierra.

LM