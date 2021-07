Donald Trump demandará a los dueños de Facebook y Twitter por vetarlo

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, demandará al director ejecutivo de Facebook Inc., Mark Zuckerberg, y al CEO de Twitter Inc., Jack Dorsey, según una persona familiarizada con el asunto, elevando las apuestas en su batalla contra los gigantes de las redes sociales que lo han bloqueado.

Las demandas colectivas se anunciarán en una conferencia de prensa a las 11 a.m. ET, según la persona que pidió no ser identificada discutiendo el tema ante de que se haga público. Axios informó previamente sobre la demanda.

Twitter vetó de forma permanente a Trump en enero por su papel en avivar a la turba que atacó el Capitolio de Estados Unidos en un mortal disturbio para detener el recuento de votos del Colegio Electoral para el presidente Joe Biden. Facebook dijo el mes pasado que Trump permanecería suspendido de sus redes durante al menos 2 años, con la posibilidad de ser reintegrado en 2023 si el riesgo para la seguridad pública ha disminuido.

Sin acceso al amplio alcance que ofrecen los gigantes de las redes sociales, Trump ha tenido dificultades para mantener una presencia en línea. Cerró su sitio web similar a un blog “From the Desk of Donald J. Trump”, aunque suele enviar varios comunicados de prensa al día, a menudo dirigidos a sus compañeros republicanos a los que considera poco leales.

Facebook declinó hacer comentarios sobre la demanda. Twitter no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.