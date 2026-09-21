Trump dice que prohibirá el acceso de CNN, MSNOW y Politicos a la Casa Blanca

El presidente Donald Trump afirmó que prohibirá el acceso a la Casa Blanca a las cadenas de noticias por cable CNN y MSNOW, así como a la publicación digital Politico, una medida que podría entrar en conflicto con las garantías de la Primera Enmienda para los medios de comunicación.

Trump señaló el viernes en una publicación en redes sociales que la prohibición entraría en “vigor de inmediato” y alegó que los medios habían dado una cobertura desfavorable a su administración. También amenazó con prohibir el acceso a la mansión presidencial a otros medios y afirmó que “le seguirán otros medios de noticias falsas”.

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Principales cadenas de televisión de EE.UU. suspendieron cobertura de actos de Trump después del bloqueo de periodistas a la Casa Blanca

Puras calumnias

“Los medios de comunicación no deberían poder escribir o informar constantemente sobre FICCIÓN y MENTIRAS cuando cubren al presidente de los Estados Unidos, la Administración Trump o los Estados Unidos de América”, publicó Trump.

No quedó claro de inmediato si el presidente intentaría aplicar la prohibición ni cómo lo haría. De llevarse a cabo, es probable que la medida dé lugar a una impugnación judicial.