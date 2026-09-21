lunes 21 de septiembre de 2026
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Revuelo en Washington

Trump dice que prohibirá el acceso de CNN, MSNOW y Politicos a la Casa Blanca

Sostiene que los medios de comunicación no deberían poder escribir o informar constantemente sobre mentiras y ficciones cuando cubren al presidente de los Estados Unidos

Donald Trump
Donald Trump, presidente de EE UU | AFP

El presidente Donald Trump afirmó que prohibirá el acceso a la Casa Blanca a las cadenas de noticias por cable CNN y MSNOW, así como a la publicación digital Politico, una medida que podría entrar en conflicto con las garantías de la Primera Enmienda para los medios de comunicación.

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Trump señaló el viernes en una publicación en redes sociales que la prohibición entraría en “vigor de inmediato” y alegó que los medios habían dado una cobertura desfavorable a su administración. También amenazó con prohibir el acceso a la mansión presidencial a otros medios y afirmó que “le seguirán otros medios de noticias falsas”.

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Puras calumnias

“Los medios de comunicación no deberían poder escribir o informar constantemente sobre FICCIÓN y MENTIRAS cuando cubren al presidente de los Estados Unidos, la Administración Trump o los Estados Unidos de América”, publicó Trump.

No quedó claro de inmediato si el presidente intentaría aplicar la prohibición ni cómo lo haría. De llevarse a cabo, es probable que la medida dé lugar a una impugnación judicial.

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