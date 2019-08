Trump acusa Google de amplificar noticias negativas para perjudicarlo

Josh Wingrove

El presidente estadounidense, Donald Trump, nuevamente acusó a Google de Alphabet de amplificar las noticias negativas sobre su persona, esta vez citando a un exempleado que afirma que fue despedido por sesgo contra los conservadores.

“Todo muy ilegal. ¡Estamos observando a Google muy de cerca!" Afirmó Trump el martes en una serie de tuits, y agregó que se reunió con el director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, aunque no especificó cuándo.

Trump dijo que había visto los comentarios de Kevin Cernekee en una entrevista de Fox News, donde el exempleado de Google acusó que los conservadores son acosados por la compañía. Cernekee aseguró que Google quiere que Trump pierda las elecciones presidenciales de 2020 y que los ejecutivos de Google lloraron tras la victoria del mandatario y "prometieron que nunca volvería a suceder". Añadió que mantiene una disputa judicial con el gigante tecnológico producto de su despido.

Trump también citó comentarios a Fox Business del autor Peter Schweizer, quien aseveró que Google eliminó noticias de connotación negativa sobre Hillary Clinton.

Pichai "estuvo en la Oficina Oval trabajando muy duro para explicar cuánto le gustaba, el trabajo está haciendo el gobierno, que Google no estuvo involucrado con el ejército de China, que no ayudaron a Crooked Hillary en las elecciones de 2016 y que NO están planeando subvertir ilegalmente las elecciones de 2020 pese a todo lo que se ha dicho sobre lo contrario", publicó Trump en un par de tuits del martes.

Google no respondió a una solicitud de comentarios en las últimas horas del lunes. Tampoco lo hizo la Casa Blanca.

Trump alberga durante mucho tiempo sospechas de sesgo anticonservador por parte de los gigantes de la tecnología. El lunes, se comprometió a trabajar con las redes sociales para identificar a las personas radicalizadas antes de que se puedan producir tiroteos masivos.

