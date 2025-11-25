Venezuela recurre a Chevron tras bloqueo naval de EE.UU.

Venezuela está recurriendo a Chevron Corp. para obtener suministros de un insumo clave después de que un buque de guerra de Estados Unidos bloqueó el paso de una embarcación rusa cerca de la costa del país, lo que amenaza con alterar las entregas de este material tan necesario.

La petrolera solo puede cargar crudo después de entregar un cargamento de nafta diluyente —utilizada para facilitar el flujo del petróleo en los oleoductos— a Venezuela, según una persona con conocimiento del asunto.

El buque fletado por Chevron, Nave Neutrino, que estaba programado para cargar un lote de crudo en la terminal estatal de José, dejó la costa vacío tras dos días, dijeron dos personas que pidieron el anonimato porque la información es privada. La embarcación navegó en su lugar hacia las Islas Vírgenes estadounidenses, donde está cargando nafta para Venezuela. Después de descargar en José, podrá cargar crudo, dijo una de las fuentes.

Chevron, que compra regularmente nafta para sus proyectos en Venezuela, no respondió de inmediato a un mensaje en busca de comentarios. La empresa con sede en Houston ha dicho anteriormente que sus operaciones en el país latinoamericano cumplen con las leyes y regulaciones de Estados Unidos.

El cambio de último minuto se produjo después de que el buque ruso Seahorse, que regresaba a Venezuela desde Cuba, redujo su velocidad cuando el destructor estadounidense USS Stockdale cruzó su trayectoria. El Seahorse se dirigió finalmente hacia la costa venezolana después de que el buque de guerra se alejó, según los movimientos marítimos rastreados por Bloomberg.

El desvío del Nave Neutrino pone de relieve los desafíos que Venezuela ha enfrentado desde que Estados Unidos reforzó su presencia militar en la región como parte de una campaña para forzar la salida del líder Nicolás Maduro. La producción petrolera, ya severamente limitada, enfrenta ahora un nuevo revés, mientras las embarcaciones de la llamada “flota oscura” reconsideran acercarse a los puertos venezolanos.

Los suministros de nafta son escasos en Venezuela tras una explosión en una planta petrolera que ayudaba a separar el material, según una persona con conocimiento de la situación. El ministerio de Petróleo no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

