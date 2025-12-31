Xi dice que China cumplirá sus objetivos en 2025 con crecimiento cercano a 5%

El presidente Xi Jinping declaró que China está en camino de cumplir sus objetivos económicos para 2025, con un crecimiento previsto de “alrededor de 5%”, tras datos que muestran una recuperación del sector manufacturero del país.

Al dirigirse al principal órgano consultivo político del país en la víspera de Año Nuevo, Xi afirmó que la economía ha demostrado resiliencia pese a los desafíos. Sus comentarios se vieron respaldados por datos oficiales que mostraron la primera expansión de la actividad fabril en nueve meses.

“La economía china ha avanzado bajo presión, desarrollándose hacia lo nuevo y lo excelente, y demostrando una fuerte resiliencia y vitalidad”, dijo Xi ante la asamblea, según una transcripción publicada por la agencia estatal Xinhua. “Hemos logrado con éxito nuestros principales objetivos de desarrollo económico y social”.

Más temprano el miércoles, su gobierno difundió datos que mostraron que el índice de gerentes de compras del sector manufacturero subió a 50,1 en diciembre desde 49,2 en noviembre, poniendo fin a una racha de ocho meses de contracción. Ese repunte fue confirmado por una encuesta privada independiente, que también superó el umbral de 50 que separa expansión de contracción.

Se espera que Xi amplíe sus comentarios sobre las perspectivas de la segunda economía más grande del mundo en su discurso anual de Año Nuevo por la noche. Si bien la recuperación del PMI es modesta, ayuda a Pekín a justificar su enfoque gradual de apoyo a la economía, al tiempo que evita medidas amplias que muchos en Wall Street reclamaron a lo largo de 2025.

“A corto plazo, debido a la sólida demanda externa, los responsables de política no muestran urgencia por intensificar el estímulo”, dijo Larry Hu, jefe de economía china en Macquarie Group. “Pero si las exportaciones se desaceleran bruscamente, Pekín lanzará un estímulo interno mayor para cubrir el vacío”.

Los futuros de bonos chinos a 30 años cayeron hasta 0,8% y los rendimientos subieron en el mercado al contado, ya que los datos económicos mejores de lo esperado llevaron a los inversores a alejarse de los activos de refugio.

El repunte se produce junto con una serie de anuncios de política destinados a preparar a la economía para un inicio sólido del nuevo año, al tiempo que ilustran la preferencia de los responsables por un enfoque mesurado del estímulo.

Lo que dice Bloomberg Economics…

“El impulso desigual hacia el cierre del año subraya la necesidad de apoyo de política. Esperamos que el gobierno adelante el estímulo fiscal y monetario en el primer trimestre”.

— Chang Shu y David Qu

El martes, China anunció un paquete inicial de 62.500 millones de yuanes (US$8.900 millones) en subsidios al consumo para 2026, extendiendo un programa de recambio para vehículos eléctricos y electrónicos, mientras que el Ministerio de Finanzas prorrogó un beneficio fiscal en la venta de viviendas para personas que hayan sido propietarias por al menos dos años. Las autoridades también dijeron que adelantarán 295.000 millones de yuanes para proyectos clave en 2026.

La escala modesta de estas medidas sugiere que Pekín ve poca urgencia para lanzar un estímulo importante, con el paquete cercano a US$9.000 millones como una fracción del apoyo desplegado en 2025. El Banco Popular de China también se ha mantenido bastante conservador, tras recortar las tasas de política solo una vez en 2025.

Los últimos datos pueden dar más confianza a los responsables de que han hecho lo suficiente para mantener la economía en curso. “La producción y la demanda se han expandido de manera significativa”, dijo Huo Lihui, estadístico de la Oficina Nacional de Estadísticas, en un comunicado que acompañó la publicación de los datos.

Huo destacó que 16 de las 21 industrias encuestadas mostraron mejoras, con el PMI de manufactura de alta tecnología saltando a 52,5. Las expectativas de producción y actividad empresarial subieron al nivel más alto desde marzo del año pasado.

Economía a dos velocidades

Un análisis más detallado del informe de la NBS, sin embargo, revela un modelo de “dos velocidades” que se ha convertido en una característica de la economía china.

Si bien el índice oficial no manufacturero subió a 50,2, la actividad de servicios registró un segundo mes consecutivo de contracción, algo que no ocurría desde fines de 2023. El débil gasto de los consumidores sigue dejando a la economía expuesta a riesgos externos, en particular cuando un superávit comercial superior a US$1 billón atrae un escrutinio creciente de los socios comerciales globales.

También hay señales de advertencia dentro del dinámico sector manufacturero. La economista de Goldman Sachs Group Inc., Yuting Yang, señaló en una nota que una brecha persistente entre los precios de insumos y de productos está presionando las ganancias de las empresas. Con subíndices de costos de insumos en 53,1 y de precios de producción en 48,9, las fábricas están pagando más por materias primas mientras reducen los precios de los bienes terminados para liquidar inventarios.

Junto con otros indicadores recientes, el contexto económico sigue siendo frágil a medida que el año llega a su fin. La inversión volvió a perder terreno en noviembre, el crecimiento del consumo se desaceleró con fuerza y el sector inmobiliario se deterioró, reflejando una debilidad persistente de la demanda interna.

Xi ha señalado previamente una tolerancia a un crecimiento más lento en algunas regiones e incluso dijo recientemente que China debería tomar medidas contra proyectos “imprudentes”, destacando su foco en la calidad del crecimiento económico, más que en su ritmo.

Para 2026, esto podría implicar una continuidad del apoyo focalizado a las “nuevas fuerzas productivas” de calidad, como la manufactura de alta tecnología, un probable eje de un nuevo plan quinquenal que se está elaborando y que se presentará en marzo.

