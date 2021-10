YouTube, TikTok, y Snap buscan distanciarse de Facebook

Las empresas de redes sociales YouTube, TikTok y Snap buscaron distanciarse ante los legisladores, este martes 26 de octubre, de la reacción violenta que enfrenta su rival Facebook Inc., y enfatizaron que han establecido protecciones de privacidad para niños y adolescentes en sus plataformas.

Los ejecutivos comparecieron en una audiencia de la comisión del Senado de Estados Unidos un día después de que un consorcio de 17 medios de comunicación, incluido Bloomberg, publicaran docenas de artículos basados en datos filtrados de Facebook que detallaban cómo la compañía priorizaba las ganancias sobre la seguridad de los usuarios, particularmente los adolescentes, en sus productos.

El panel de protección al consumidor del Comité de Comercio del Senado, dirigido por el demócrata de Connecticut Richard Blumenthal y la republicana de Tennessee Marsha Blackburn, evalúa los esfuerzos de Alphabet Inc., YouTube, ByteDance Ltd, TikTok y Snap Inc. para proteger la privacidad de niños y adolescentes en línea.

“Ser diferente de Facebook no es una defensa”, dijo Blumenthal en sus comentarios de apertura. “Lo que queremos no es una carrera hacia abajo, sino una carrera hacia la cima”.

Blumenthal dijo que las empresas de tecnología no deberían depender de los padres para proteger la privacidad de sus hijos en sus plataformas, las funciones deben estar integradas. “Quiero un mercado donde la competencia sea proteger a los niños”, dijo.

Blackburn expresó su preocupación por los datos recopilados por TikTok y si se comparten con el Gobierno chino, donde tiene su sede la empresa matriz ByteDance. Dijo que a pesar de las ambiguas garantías, TikTok “no ha aliviado mis preocupaciones en lo más mínimo”.

TikTok dijo que almacena sus datos fuera de China, incluido en Singapur y EE.UU. “No compartimos información con el Gobierno chino”, dijo en la audiencia Michael Beckerman, vicepresidente de TikTok y jefe de políticas públicas para las Américas.

Los testigos también incluyeron a Jennifer Stout, presidenta de política pública global de Snap, y Leslie Miller, vicepresidenta de asuntos gubernamentales y políticas públicas de YouTube.

Énfasis en la seguridad

El subcomité de Blumenthal y Blackburn escuchó previamente a la denunciante de Facebook Frances Haugen, exgerente de producto que filtró documentos al comité y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC, por sus siglas en inglés). Haugen destacó cómo los algoritmos basados en la participación de Facebook hacen que el contenido dañino se vuelva viral en la plataforma. Ella dijo que estos algoritmos afectan particularmente a las adolescentes que ya tienen opiniones negativas de sus cuerpos.

Las tres compañías de redes sociales buscaron diferenciarse de Facebook en su enfoque a la seguridad en línea, en tanto TikTok y Snap hacen su primera aparición ante el Congreso.

La semana pasada, Blumenthal invitó por separado al director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, a testificar ante el subcomité en una audiencia futura.

Snap enfatizó que una de sus protecciones de privacidad más sólidas es que solo permite a los usuarios mayores de 13 años, y no tiene planes de comercializar para niños menores de 13 años. El proceso de registro falla para las personas menores de 13 años que intentan registrarse.

“No hacemos ningún esfuerzo, y no tenemos planes, para comercializar a los niños”, dijo Stout al comité.

En ese sentido, la ejecutiva añadió que la regulación por sí sola no resolverá los desafíos que rodean la privacidad en línea. “Las empresas de tecnología deben asumir la responsabilidad y proteger activamente a las comunidades a las que sirven”, expresó.

TikTok destacó las acciones específicas que se han tomado para proteger la seguridad de los niños en los últimos años, incluida la desactivación de la función de mensajería directa para usuarios menores de 16 años. La compañía también deshabilitó a todos los usuarios para que no envíen ciertos videos, fotos y enlaces a sitios web, y solo videos que han sido aprobados a través de la moderación de contenido son permitidos.

TikTok también eliminó 11 millones de cuentas sospechosas de menores de edad entre abril y junio de 2021, pero la compañía reconoció los desafíos que enfrenta.

“Sabemos que la confianza debe ganarse y buscamos ganarnos la confianza a través de un mayor nivel de acción, transparencia y responsabilidad, así como la humildad para aprender y mejorar”, dijo Beckerman.

Miller de YouTube dijo al panel que YouTube Kids —creado en 2015— brinda a los padres herramientas para controlar y personalizar la aplicación para los niños. También aseguró que los niños menores de 13 años que no están en una “experiencia supervisada” por sus padres no están autorizados en YouTube. No permiten anuncios personalizados en YouTube Kids ni en la “experiencia supervisada”.

Por otro lado, la directiva señaló que la compañía eliminó casi 1,8 millones de videos entre abril y junio de 2021 por violaciones de las políticas de seguridad infantil de la compañía.

