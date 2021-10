Los "Facebook Papers", divulgados en Estados Unidos, hacen temblar al Imperio Zuckerberg

Un total de 17 medios estadounidenses revelaron este lunes (25 de octubre) mordaces informes sobre Facebook, los "Facebook Papers", basados en documentos internos, de más de 10 mil páginas, que ofrecen una idea de lo que está sucediendo dentro de la empresa y su proceso de toma de decisiones.

Los informes, divulgados por medios como CNN, The New York Times, The Washington Post, Politico, Wall Street Journal y Wired, muestra que la la red se doblega a los censuradores estatales, permite que el discurso de odio aumente a nivel internacional debido a deficiencias lingüísticas, no toma decisiones contra la proliferación de redes de tráfico de personas en su plataforma y que su algoritmo alimenta la polarización tóxica en línea.

En uno de los documentos más controvertidos se observa que Facebook asignó el 87% de su presupuesto para desarrollar un algoritmo de detección de falsas alarmas en EEUU, mientras que solo el 13% fue asignado para otros países del mundo.

Un consorcio de 17 organizaciones de noticias estadounidenses comenzó a publicar una serie de historias sobre Facebook basadas en miles de páginas de documentos internos de la organización que fueron reveladas anteriormente a la Comisión de Bolsa y Valores por el ex empleado de Facebook Frances Haugen.

Ratifican el rol negativo del algoritmo de Facebook en el ataque al Capitolio

Los miles de documentos internos, entregados al Gobierno y al Congreso estadounidenses por la exempleada de la red social Frances Haugen, incluyen las preocupaciones de los empleados ignoradas por los superiores, discurso de odio y desinformación, así como sus omisiones a la hora de evitar que los políticos y celebridades estadounidenses publiquen cualquier cosa que quieran en las redes sociales a pesar del incumplimiento de las políticas de edición.

Los Facebook Papers también revelan el llamamiento de los empleados para detener las publicaciones que incitan a la violencia en países de alto riesgo como Etiopía, y cómo se utilizaron utilizado los servicios de Facebook para difundir el “odio y la violencia” religiosa en India, algo particularmente generalizado en febrero de 2020, coincidiendo con las tensiones que estallaron en Nueva Delhi durante las cuales murieron 53 personas.

El artículo de The Washington Post publicado el lunes afirmaba que Zuckerberg había firmado personalmente una iniciativa del gobierno autoritario de Vietnam para limitar la difusión de las llamadas publicaciones "antiestatales". El CEO habría cedido a la solicitud del Partido Comunista de Vietnam de censurar a los disidentes antigubernamentales, también porque no hacerlo habría implicado el riesgo de ser expulsado del país.

Los miles de documentos internos revelan que la compañía de Mark Zuckerberg presuntamente ignoró el discurso de odio y las "fake news" en un esfuerzo por maximizar las ganancias.

Metaverso, oportunismo, distracción: qué hay tras el posible cambio de nombre de Facebook

Citando a varias personas familiarizadas con el proceso de toma de decisiones de Zuckerberg, Washington Post dijo que el CEO prefería ahorrar las ganancias de Facebook de más de US$ 1 mil millones en ingresos anuales en el mercado asiático en lugar de defender los derechos del pueblo vietnamita a la libertad de expresión. Según los documentos, muchos ex empleados piensan que Zuckerberg busca garantizar el dominio global de su empresa incluso a expensas de sus valores declarados.

Politico.com, otro de los medios que publicaron los Facebook Papers, calificó los documentos como un "tesoro para la lucha antimonopolio de Washington" contra la plataforma, revelando charlas internas de los empleados sobre el dominio global de Facebook. En un memorando de 59 páginas que circuló internamente justo antes de la víspera de Año Nuevo, los ingenieros detallaron que solo el seis por ciento del contenido de odio en idioma árabe se detectó en Instagram.

Según el mismo sitio, los posteos que atacaban a mujeres y a la comunidad LGBTQ rara vez se marcan para su eliminación en Oriente Medio. En una encuesta relacionada incluida en los Facebook Papers, los usuarios egipcios le dijeron a la compañía que tenían miedo de publicar opiniones políticas en la plataforma por temor a ser arrestados o atacados en línea.

En Irak, donde los violentos enfrentamientos entre las milicias sunitas y chiítas estaban empeorando rápidamente un país ya políticamente frágil, los llamados "ejércitos cibernéticos" lo combatieron publicando material profano y prohibido, incluida la desnudez infantil, en las páginas de Facebook de los demás en un esfuerzo por eliminar rivales de la plataforma global, detalló Politico.com.

Según The Washington Post , el fundador y director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, "decidió personalmente" el año pasado cumplir con las demandas de las autoridades vietnamitas de censurar a los activistas antigubernamentales

Informe de cambio de nombre de Facebook genera especulaciones

“Estábamos aplicando incorrectamente el contenido de la lucha contra el terrorismo en árabe”, se lee en un documento que señala que el sistema actual que maneja Facebook “limita a los usuarios a participar en el discurso político, impidiendo su derecho a la libertad de expresión”.

Según CNN, los documentos internos muestran que la compañía supo durante años que sus productos presentaban contenido de trata de personas. Según el medio, el gigante de las redes sociales sabía que los traficantes de personas habían estado creando grupos, cuentas e incluso comprando anuncios en la plataforma desde al menos 2018.

Ese mismo año, los empleados asignados a los departamentos de Medio Oriente y África del Norte marcaron perfiles en Instagram (propiedad de Facebook) que “ofrecía” a los usuarios trabajadores domésticos. Sin embargo, el documento interno mostró que no se consideraba que esas cuentas infringieran las políticas de Facebook, dijo CNN.

Según analiza la agencia estadounidense Associated Press, los problemas de Facebook “son mucho más sistémicos” ya que existe contenido terrorista e incitación al odio en varias regiones inestables del mundo y “Facebook entendía la profundidad de estas fallas durante años” y no hizo mucho al respecto.

“Un examen de los archivos revela que en algunas de las regiones más volátiles del mundo, el contenido terrorista y el discurso de odio proliferan porque la empresa sigue sin contar con moderadores que hablen los idiomas locales y comprendan los contextos culturales”, dijo AP.

Según los informes incluidos en los "Facebook Papers", muchos ex empleados de Facebook han afirmado que Zuckerberg busca garantizar el dominio global de su empresa incluso a expensas de sus valores declarados.

Quién es Frances Haugen la mujer que denunció las filtraciones de seguridad en Facebook

“Los Facebook Papers son tan condenables, tan inquietantes, tan repugnantes, y deberían conducir a una rápida acción a nivel federal”, tuiteó la profesora de derecho de la Universidad de Fordham Zephyr Teachout, refiriéndose al apelativo que se le ha dado a la filtración de información de la empresa.

“La raíz del problema es que la plataforma nunca se construyó con la intención de que algún día mediaría en el discurso político de todos en el mundo”, dijo Eliza Campbell, directora del Programa Cibernético del Middle East Institute. “Pero por la cantidad de importancia política y recursos que tiene Facebook, la moderación es un proyecto desconcertantemente escaso de recursos”.

Diversas organizaciones periodísticas recibieron acceso al conjunto de documentos internos de Facebook que Haugen filtró originalmente a las autoridades estadounidenses y que fueron la base de una serie de polémicas notas del Wall Street Journal. Haugen, que declaró este lunes ante el Parlamento británico, dijo en repetidas ocasiones que la empresa antepone su continuo crecimiento y, por tanto, los beneficios, al bienestar y la seguridad de los usuarios.

Pese a las numerosas controversias que ha enfrentado Facebook, las autoridades de Estados Unidos no crearon hasta el momento una nueva y sustancial legislación para regular las redes sociales.

La compañía saló airosa de otros escándalos como el de Cambridge Analytica, una consultora británica que utilizó los datos personales de millones de usuarios de Facebook para dirigir anuncios políticos, y en ese caso Zuckerberg pidió disculpas y la empresa acordó con los reguladores estadounidenses un pago de 5.000 millones de dólares.

