Andrés Prietro: “No hay que hablar de reforma, sino de una actualización laboral con diálogo y consenso”

El abogado laboralista Andrés Prietro, representante de la Argentina ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se refirió en el programa Bienvenidos al Tren al reciente anuncio del Gobierno sobre una reforma laboral. En ese sentido, advirtió que el término “reforma” suele asociarse con la pérdida de derechos adquiridos y planteó la necesidad de encarar una modernización del sistema laboral mediante el diálogo entre el sector empresarial, los sindicatos y el Estado.

“Como abogado laboral, no me gusta hablar de reforma porque es recortar derechos. Prefiero hablar de actualización o modernización laboral”, expresó Prietro. El especialista recordó que la actual Ley de Contrato de Trabajo data de 1974, una época sin inteligencia artificial ni avances tecnológicos como los actuales, y sostuvo que “es hora de debatir en serio cómo adaptar la legislación al siglo XXI”.

Prietro destacó que el trabajo es un factor esencial en la vida de las personas, ya que “dignifica, da pertenencia y propósito”. Por eso, remarcó que cualquier cambio en materia laboral debe orientarse a ampliar derechos y crear incentivos para que los empleadores generen más puestos en blanco.

“Milei no va por el camino correcto, tiene que apelar al diálogo. Hay que buscar consensos y soluciones reales, no usar el tema laboral como marketing político”, afirmó.

Asimismo, propuso reducir las cargas sociales para las pymes como una medida concreta para fomentar el empleo formal: “Uno de los grandes problemas es la registración deficiente del trabajo. Las cargas sociales son muy elevadas. ¿Por qué no eliminar esas cargas para que las pymes puedan contratar en blanco?”, cuestionó.

Prietro concluyó que el desafío no pasa por flexibilizar derechos, sino por modernizar el sistema laboral argentino sin perder su esencia protectoria, fortaleciendo la producción y el empleo formal.

