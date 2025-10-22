Raúl Lacaze: “Hay que modernizar el mercado laboral o se seguirá achicando el sistema formal de empleo”

En diálogo con Canal E, Raúl Lacaze, especialista en Recursos Humanos y transformación digital, sostuvo que “modernizar el mercado laboral es indispensable para frenar el colapso del sistema formal de empleo”.

Un sistema obsoleto que urge revisar

“La palabra reforma nos lleva a un sesgo, suena a pérdida de derechos; por eso prefiero hablar de modernización”, sostuvo Lacaze al analizar el nuevo proyecto de cambios laborales impulsado por el gobierno. Para el especialista, los cambios en la estructura del trabajo exigen actualizar reglas y convenios que quedaron atrás. “Tenemos un sistema donde casi el 40% trabaja en la informalidad. Eso habla de un problema estructural”, alertó.

Según Lacaze, los convenios colectivos actuales no reflejan las transformaciones introducidas por la tecnología y los nuevos roles laborales. Muchos fueron redactados hace décadas, en un contexto que ya no existe. “Revisar los costos laborales y los marcos regulatorios es necesario para incorporar más trabajadores al empleo formal”, subrayó.

También remarcó que el sistema previsional “está colapsado y no puede financiarse con la actual relación entre activos y pasivos”. Por eso, destacó como positivo el marco de discusión propuesto por el gobierno con empresarios, gremios y el Estado, a través de la llamada Confederación de Mayo. “Hay que dejar de imponer y aprender a negociar. Si una parte impone, no está negociando”, sentenció.

Convenios más flexibles y regionalizados

Consultado sobre la posible resistencia sindical a los cambios, Lacaze fue claro: “Uno a uno, los gremios admiten que hay que revisar cosas, pero cuando se habla en general aparece la resistencia”. Explicó que muchas tareas actuales no están siquiera contempladas en los convenios vigentes, lo que deja a muchos trabajadores fuera de la ley.

“La regulación va muy detrás de los comportamientos reales del trabajo”, afirmó. Y agregó que, incluso desde una mirada gremial, “modernizar el sistema es estratégico”, ya que “sin cambios, los sindicatos pierden representación porque cada vez hay menos trabajadores bajo convenio”.

El especialista también cuestionó la rigidez de los convenios nacionales que intentan aplicar las mismas condiciones a empresas grandes y pequeñas, sin considerar las realidades regionales.

“No es lo mismo una corporación que una pyme, ni Buenos Aires que el NOA. Los convenios deben adaptarse a cada contexto”, remarcó.

Finalmente, propuso avanzar hacia convenios segmentados, que contemplen el tipo de empresa, su tamaño y región geográfica. “Si no hay condiciones realistas para ambas partes, es muy difícil sostener la ejecución de los acuerdos”, concluyó.

