Aun teniendo empleo, el 21,6% de los ocupados no logra superar la línea de pobreza

"En Argentina, uno de cada cinco trabajadores es pobre", reza un trabajo reciente de Laura Caullo y Federico Belich del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea advierte que uno de cada cinco trabajadores argentinos es pobre, pese a tener empleo.

El estudio revela que la precarización y la informalidad explican gran parte de la persistencia de la pobreza laboral, que alcanza al 21,6% de los ocupados, y plantea la urgencia de mejorar la calidad y la productividad del empleo formal para revertir esta tendencia estructura. Y el dato trae una verdad incómoda a la discusión, la que deja en claro una realidad preocupante: tener trabajo, en muchos casos, ya no alcanza para garantizar un nivel de vida digno.

Black Argentina: el empleo informal superó el 43% en el primer trimestre de 2025

Tal como señalan los autores, la pobreza es, en parte, el reflejo de la estructura productiva y del mercado laboral. Entre los desocupados, la incidencia alcanza el 58,9%, lo que confirma la relación directa entre falta de empleo y exclusión social. Pero lo más alarmante que plantea el trabajo es que incluso los ocupados son pobres, especialmente quienes se desempeñan en trabajos informales o de baja productividad.

Entre los trabajadores independientes no registrados, la pobreza trepa al 40,5%, y entre los asalariados informales, al 37,5%. En contraste, solo el 9,7% de los asalariados formales y el 12,3% de los monotributistas o autónomos registrados se encuentran bajo la línea de pobreza.

Esto revela una profunda brecha entre la economía formal e informal que condiciona las posibilidades de progreso.

Desigualdades regionales y sectores de baja productividad

La pobreza laboral no se distribuye de forma homogénea. Las provincias con alta informalidad son las más afectadas: Tucumán (58%), San Juan (57%), Salta (52%), Santiago del Estero (52%) y Formosa (52%). En estas regiones, más de la mitad de los trabajadores carece de aportes jubilatorios o cobertura social.

A su vez, existen sectores de baja remuneración dentro del empleo formal —como el servicio doméstico o ciertos rubros rurales— donde la vulnerabilidad económica sigue siendo elevada, aun con empleo registrado.

Niñez y pobreza: el futuro comprometido

Entre los menores de 14 años, la pobreza afecta al 45,4%, lo que refleja la magnitud del problema estructural. La Asignación Universal por Hijo (AUH) llega a más de 4 millones de niños, y aunque ayuda a reducir la indigencia, no siempre logra sacar a las familias de la pobreza.

“La situación para la economía real, la producción, el empleo y el consumo es verdaderamente alarmante”, aseveró un economista



En el otro extremo, entre los adultos mayores, la cobertura previsional amortigua el impacto, pero los haberes jubilatorios bajos mantienen una parte significativa del grupo en situación de vulnerabilidad.

Calidad del empleo y productividad: el verdadero desafío

El problema central ya no es solo crear empleo, sino mejorar su calidad. Argentina necesita avanzar hacia un mercado laboral más formal, productivo e inclusivo. La creación de puestos en sectores de baja productividad mejora las estadísticas de ocupación, pero no resuelve el núcleo del problema: los ingresos laborales insuficientes.

Para revertir esta tendencia, se requieren políticas activas de empleo y formación técnica, incentivos a la contratación formal, y una mayor articulación con el sector privado en actividades de alto valor agregado.

“Erradicar la pobreza exige mucho más que asistencia social: requiere una estrategia sostenida de crecimiento con empleo formal y productividad”, advierten los especialistas del mercado laboral.

