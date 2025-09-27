Black Argentina: el empleo informal superó el 43% en el primer trimestre de 2025

Un reporte elaborado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) —dependiente de la UBA y el CONICET— indicó que, en el segundo trimestre de 2025 (abril a junio), el empleo no registrado en la Argentina trepó al 43,2%.

El documento, titulado "Panorama del empleo informal y la pobreza laboral", advirtió que 4 de cada 10 trabajadores trabajan en negro, es decir en puestos que no se encuentran protegidos "por la legislación relevante, sea laboral, impositiva o de la seguridad social".

En el mismo período de 2024, la cifra de informalidad se ubicaba en el 41,6%, lo que implica un incremento de 1,6 puntos porcentuales en 2025.

Federico Sturzenegger celebró la creación de empleo, pero se trata de puestos de trabajo informales

El trabajo en neegro por categoría ocupacional

Entre abril y junio de 2025, el 37,7% de los asalariados trabajaba de manera no registrada, mientras que en el caso de los cuentapropistas la cifra ascendía al 62,5% y entre los empleadores al 22,2%.

En ese mismo período, dentro del universo de empleo informal, el 63% correspondió a asalariados, el 34% a cuentapropistas, el 2% a empleadores y el 1% a familiares que trabajan sin percibir ingresos.

La alta participación de asalariados dentro de la informalidad responde a su peso predominante en el total de ocupados, que representó el 72%.

Evolución de la tasa de informalidad entre los asalariados

En la comparación interanual, la proporción de asalariados sin registrar aumentó 1,4 puntos porcentuales (36,3%) y, en términos concretos, 4 de cada 10 trabajadores en relación de dependencia no estaban anotados en la seguridad social ni alcanzados por las normas laborales vigentes.

Desde 2003, el índice de informalidad de asalariados no bajaba a los niveles actuales, similares a los del último trimestre de 2008.

Se perdieron más de 220.000 puestos de trabajo formales en la era Milei

Se trata, además, del mayor registro desde entonces, con la única excepción del segundo trimestre de 2022, cuando se situó en 37,8%.

"Más allá de las fluctuaciones (y excluyendo el período de la pandemia), la tasa de informalidad asalariada se ha mantenido en valores muy elevados desde hace 17 años", puntualizó el relevamiento.

El trabajo en negro diferenciado por géneros

En el primer trimestre de 2025 (enero-marzo), la informalidad afectó más a las mujeres: dentro de un total del 42,1%, el 43,2% correspondió a ellas y el 41,1% a los hombres.

En promedio, la diferencia fue de aproximadamente dos puntos porcentuales más alta para las mujeres.

Sin embargo, debido a la mayor proporción masculina en la población ocupada (56%), los varones explicaron el 55% de la informalidad total.

La primarización de la economía no compensa la pérdida de empleo de los sectores más productivos

Cómo golpea el trabajo en negro según la edad

La incidencia de la informalidad es particularmente alta entre los jóvenes: en el primer trimestre del año alcanzó al 63%, lo que implica 21 puntos porcentuales más que el promedio general.

En otras palabras, seis de cada diez trabajadores de entre 16 y 24 años se desempeñan de manera informal. "Esta elevada proporción es una de las variadas manifestaciones de las dificultades que este grupo etario experimenta en el mercado de trabajo argentino", indicó el estudio.

En segundo lugar quedaron las personas de entre 25 y 44 años, con un 41,4%, seguidas por el grupo de entre 45 y 64 años, con 34,5%. Entre los mayores de 65 años, la tasa fue del 51%.

"Sin embargo, no se observa una correlación lineal entre la edad y la incidencia de la informalidad, sino cierto comportamiento en forma de U. Por lo tanto, la mayor incidencia de la informalidad se da tanto al comienzo de la vida laboral como en su etapa final".

Al analizar la variable por género, la tasa de informalidad femenina supera a la masculina en casi todas las franjas etarias, salvo entre los 16 y 24 años.

En este último grupo, son los varones jóvenes quienes exhiben los niveles más altos, con un 64,1%. En el extremo opuesto, los hombres de entre 45 y 65 años registran la tasa más baja de todos los segmentos (33,6%).

Gastón Alonso: “Hay que diferenciar crecimiento de empleo porque la actividad crece, pero el trabajo cae”

El trabajo en negro en las distintas regiones de Argentina

De las seis regiones relevadas por la Encuesta Permanente de Hogares (Gran Buenos Aires, Noroeste, Noreste, Cuyo, Pampeana y Patagonia), sólo tres se ubicaron por debajo del promedio nacional: el Gran Buenos Aires, la región Pampeana y la Patagónica.

En cambio, el Noreste, el Noroeste y Cuyo registraron tasas de informalidad por encima del 48%.

"Cuando se desagrega esta información a nivel de aglomerado se observa, en efecto, que todos los correspondientes a la región patagónica están entre los de menores tasas de informalidad: desde Ushuaia – Río Grande con 18% hasta Viedma – Carmen de Patagones con 32%".

Empleo: 6 pautas para conseguir trabajo en 2025 o cambiar el actual

El trabajo en negro por tipo de actividad

En el ámbito estatal, que abarca la administración pública, la educación y la salud, la informalidad fue del 9%, mientras que en los servicios financieros alcanzó el 20,9%.

Sin embargo, los sectores más castigados por la informalidad son la construcción y el trabajo doméstico: la tasa llegó al 75,4%.

"Estos valores son particularmente críticos ya que concentran la mayor proporción de hombres y mujeres de menor nivel educativo, respectivamente. Alrededor de 25,5% de los hombres de hasta secundaria incompleta trabajan en la construcción, mientras que casi 32% de mujeres de ese nivel educativo lo hacen en casas particulares", detalló el informe del EDIL.

“Las PyMEs están trabajando en general a un uso de la capacidad instalada por debajo del 60%”

La relación entre la informalidad laboral y la pobreza

En los primeros tres meses de 2025, el 24% de los trabajadores residía en hogares pobres. Entre los informales, la cifra trepaba al 42%, lo que significa que 4 de cada 10 ocupados en esa condición vivían en la pobreza.

La diferencia también se hizo visible al cotejar ingresos laborales mensuales con el costo de la canasta básica de bienes y servicios (línea de pobreza individual). El 40% de los informales ganaba menos de ese valor, mientras que en los formales solo alcanzaba al 5%.

"Estas cifras muestran que tener un puesto de trabajo en Argentina no es un reaseguro para vivir fuera de la pobreza".

NG