El economista, Federico Vaccarezza, dialogó con Canal E y presentó un informe sobre la situación de las pequeñas y medianas empresas en Argentina, con foco en el sector manufacturero. También advirtió sobre la pérdida de empleo, la caída del consumo y el impacto de las importaciones en un contexto de incertidumbre económica.

Federico Vaccarezza explicó que el informe refleja la coyuntura de las industrias PyME: “En una mirada general, podemos decir que nos encontramos que las PyMEs están trabajando en general a un uso de la capacidad instalada por debajo del 60%. Estamos hablando del 58%. Como vos tenés diez máquinas dentro de una fábrica y tenés cinco encendidas y cinco tenés apagadas”.

Fuerte caída del empleo en las PyMEs

Luego, manifestó que el efecto sobre el empleo fue severo: “En los últimos 18 meses, se perdieron 272.000 puestos de trabajo formales. Esto según datos de la superintendencia de riesgo de trabajo. Si a eso le sumamos los informales, que aproximadamente representan el otro 50%, estamos hablando de que se perdió casi medio millón de puestos de trabajo”.

Además, Vaccarezza alertó sobre la reducción de unidades productivas: “En lugar de expandirse la cantidad de empresas, se redujo, 16.500 empresas menos. Estamos hablando de casi 1.500 empresas manufactureras menos”.

La economía en terapia intensiva

Sobre el panorama general, describió un cuadro crítico: “La economía hoy, por decirlo de una manera que no sea alarmante, pero que sea clara, está funcionando con un pulmotor”. Y agregó: “Estamos viviendo de prestados. Se necesita un plan económico que reactive el sector productivo, que reactive la producción, que ponga en marcha las capacidades fenomenales que tiene la economía argentina para salir de esta situación”.

El economista identificó a los ganadores del actual modelo: “Cuando vemos quiénes son los ganadores del modelo económico, nos encontramos con dos claros ganadores. El sector financiero y, dentro de la economía real, la producción de hidrocarburos. Hoy por hoy son los dos sectores que más crecieron”.

Sin embargo, remarcó el estancamiento de la microeconomía: “No podemos pensar en un crecimiento económico sin tener en cuenta el consumo de las familias. La economía tiende a derramar y bueno, acá no está derramando, la copa se ha llenado y no está derramando absolutamente nada para el sector productivo, para la economía real”.