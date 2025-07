Arroyo Salgado defendió procesamientos por el ataque a la casa de José Luis Espert y fue criticada por banalizar el Holocausto

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado defendió este lunes el procesamiento que dictó a las militantes kirchneristas Alesia Abaigar y Eva Mieri por el ataque a la casa del diputado nacional José Luis Espert, cometido semanas atrás. Según argumentó, la colocación de un pasacalle con la frase “Acá vive la mierda de Espert” excede el daño a la propiedad privada y constituye un acto de persecución política.

“A las amenazas no las relativizo, las investigo”, afirmó Arroyo Salgado en diálogo con Urbana Play al detallar el avance de la causa que instruye desde el Juzgado Federal de San Isidro. Según sostuvo, el hecho podría encuadrarse dentro de una "organización transitoria" que busca “imponer ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”.

La magistrada remarcó que su intervención no responde a motivaciones políticas sino a su obligación como jueza federal con competencia en Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre. “Cuando estoy de turno y me toca intervenir, aplico la ley. He investigado amenazas a Esteban Bullrich y Eugenio Burzacco, y actué del mismo modo”, explicó.

En otro tramo de sus declaraciones, Arroyo Salgado criticó el accionar de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por haber celebrado las detenciones en redes sociales: “Ese tuit perjudicó el avance de la investigación porque alertó a otros posibles implicados”, criticó.

Procesaron a Alesia Abaigar y Eva Mieri por el ataque a la casa de José Luis Espert

La resolución de la jueza generó fuertes cuestionamientos. La periodista Irina Hauser manifestó su desacuerdo en el piso del programa "QR", por Bravo TV. “Hace poco hablamos de la psicopatía para explicar lo que hace el discurso libertario con la realidad. Es un poco lo que hace la jueza Salgado para procesar a las imputadas. La comparación con el Holocausto es repudiable”, opinó. Hauser también advirtió que el auto de procesamiento contra las dos imputadas aporta argumentos al discurso oficialista: “Le está dando herramientas al Gobierno para seguir persiguiendo opositores", consideró.

En la misma línea, la periodista cuestionó la "falta de equidad" en el tratamiento de amenazas. “Quiero saber qué va a hacer cuando analice la denuncia que se hizo por una amenaza hacia ella misma, cuando un diputado dijo que había que poner una bomba en el Congreso”, concluyó.

BR / FPT