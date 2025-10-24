Boleta Única Papel: cómo será el nuevo sistema de votación que debuta este domingo

A pocas horas de las elecciones nacionales del domingo, Argentina estrenará por primera vez la Boleta Única Papel (BUP), un nuevo sistema que busca agilizar la votación y reforzar la transparencia del proceso electoral. En diálogo con Juan Di Natale en el programa Bienvenidos al Tren (Bravo TV), Manuel Mogni, coordinador de Procesos Electorales, explicó cómo funcionará el mecanismo y qué aspectos deben tener en cuenta los votantes.

“Vamos a tener una boleta única que la proveerá la autoridad de mesa. La Justicia Electoral viene trabajando en dos líneas muy claras: la capacitación de las autoridades de mesa y la información ciudadana, porque es importante que la gente sepa con qué se va a encontrar el domingo”, señaló Mogni.

El funcionario destacó que se trata de una primera experiencia a nivel nacional, ya que si bien algunas provincias como Mendoza o Santa Fe ya utilizan este formato, la mayoría de los votantes nunca han emitido su voto con una BUP. “Es un sistema muy intuitivo y sencillo —explicó—. Se trata de un cuadro de doble entrada: en las filas aparecen las categorías y en las columnas, los partidos o frentes. Adoptamos el sistema que usa Mendoza”, agregó.

¿Cómo se vota con la Boleta Única Papel?

El votante recibirá una sola boleta de parte de la autoridad de mesa, en la que estarán incluidas todas las categorías electorales (presidente, diputados, senadores, etc.) y todas las listas participantes. En el box de votación, el elector deberá marcar con una lapicera el casillero correspondiente al candidato o lista de su preferencia. Podrá elegir por categoría, es decir, votar una lista distinta para cada cargo, o por lista completa marcando el casillero del encabezado. Una vez marcada, el votante dobla la boleta y la deposita en la urna.

Este nuevo sistema busca reducir el robo de boletas, garantizar igualdad de condiciones entre los partidos y facilitar el conteo de votos. Desde la Justicia Electoral recomiendan a los ciudadanos informarse previamente y revisar las simulaciones disponibles en el sitio oficial para familiarizarse con el formato antes de llegar al cuarto oscuro.



