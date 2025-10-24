Perfil
Últimas noticias
CóRDOBA
ELECCIONES 2027

Cierres de Campaña en Córdoba: últimos actos con la militancia para precalentar un domingo electoral

Con la cuenta regresiva rumbo a las elecciones legislativas, las principales fuerzas políticas de Córdoba cerraron este jueves sus campañas con actos, caravanas y mensajes a la militancia. Desde el peronismo federal de Provincias Unidas, pasando por la izquierda del FITU, el espacio vecinalista de Encuentro Vecinal Córdoba y la nueva apuesta de Ciudadanos, todos buscaron encender el entusiasmo antes de un domingo que promete definiciones fuertes en la provincia.

Cierre de Provincias Unidas en Córdoba
Cierre de Provincias Unidas en Córdoba | Cedoc
Perfil Redacción Córdoba
Perfil Redacción Córdoba

Juan Schiaretti encabezó el multitudinario otro nuevo cierre de Provincias Unidas, acompañado por los candidatos a diputados nacionales y un auditorio repleto que volvió a corear su nombre, ahora en la capital. “La solución no está en esperar que nos presten unos dólares del exterior; la solución está dentro de Argentina, con producción, trabajo, federalismo, diálogo y consenso”, lanzó el exgobernador, en un mensaje que combinó tono federalista con crítica a la política económica nacional.

Schiaretti en acto de Provincias Unidas

A su lado, el gobernador Martín Llaryora pidió el voto para “cambiar el rumbo del Gobierno nacional” y destacó la necesidad de “salir de la timba financiera y darle una oportunidad a todos los argentinos”.

Schiaretti enumeró además las primeras iniciativas que su fuerza llevará al Congreso: la eliminación definitiva de las retenciones agropecuarias, la modificación de la ley de pasantías para fomentar el empleo joven, el impulso a las economías regionales y al turismo, y una ley para garantizar el financiamiento educativo y del Hospital Garrahan.

Acto de cierre de PU en Córdoba

La lista está encabezada por Juan Schiaretti, seguido por Carolina Basualdo, Miguel Siciliano, Laura Jure, Ignacio García Aresca, Verónica Navarro, Juan Manuel Llamosas, María Eugenia Romero y Emiliano Paredes.
En el acto participaron también Alejandra Vigo y el intendente Daniel Passerini, en una foto de unidad peronista con sello cordobés.

Ciudadanos: Baldassi apeló al “juego en equipo”

En otro punto de la ciudad, Héctor “La Coneja” Baldassi cerró la campaña de Ciudadanos con una serie de encuentros con fiscales y militantes en la seccional 14, y un mensaje final cargado de optimismo.
“Vengo del deporte y aprendí que los partidos se ganan en equipo, con esfuerzo, respeto y honestidad, y eso espero para estas elecciones”, expresó en un video difundido en redes sociales.

Yanina Vargas en la campaña de Baldassi

Ciudadanos es un espacio nuevo, que trabaja, que no miente, que no insulta y que no promete lo que no puede cumplir”, sostuvo el diputado. Baldassi remarcó además su compromiso con “el deporte, la discapacidad, la salud, la educación y el trabajo”, y pidió acompañamiento en las urnas para “ordenar la economía sin dejar de lado a los que menos tienen”.

“Los cambios se logran en equipo, con gente honesta y cercana a los vecinos”, concluyó.

Héctor Baldassi junto a jóvenes

Frente de Izquierda: un cierre de lucha y consignas

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FITU) realizó su cierre en la Plaza de la Intendencia, con un acto combativo donde las consignas se mezclaron con banderas rojas y cánticos. “Este domingo vamos a fortalecer el camino para sacarnos de encima a este gobierno siniestro. Milei no va más”, dijo Liliana Olivero, en un discurso encendido contra el oficialismo nacional y el imperialismo.

Por su parte, Viki Caldera sostuvo que “hay 18 fuerzas en competencia, pero solo dos modelos: el de los políticos tradicionales que quieren que la crisis la paguemos los trabajadores, y el nuestro, que propone invertir las prioridades”.

Cierre Izquierda en Córdoba

Mientras que Josué Plevich convocó a la juventud “a fortalecer las luchas contra el ajuste y construir un gran partido de la clase trabajadora y la juventud para poner en pie un gobierno de los trabajadores y el pueblo”.

Encuentro Vecinal Córdoba: una caravana para cerrar el recorrido

Finalmente, Encuentro Vecinal Córdoba (EVC) cerró su campaña con dos actividades que combinaron caminata y caravana. El miércoles, los candidatos realizaron una recorrida desde la sede de la fuerza, en La Rioja 532, junto a militantes y referentes.

Cierre Aurelio García Elorrio


Este jueves, una caravana de autos con banderas, globos y carteles partió desde Villa Azalais y recorrió distintos barrios —Alta Córdoba, Alto Alberdi, Alberdi, el centro y zona sur— para finalizar en Parque Vélez Sarsfield. En las actividades participaron Aurelio García Elorrio, Ana Bastán, Juan Teruel, Noelia Perrin, Rodrigo Agrelo, Elena Guerin, Miguel Casañas, Ana Chicala y José “Palo” Ortega, entre otros dirigentes del espacio y referentes del interior provincial.

Caravana Encuentro Federal

También te puede interesar
En esta Nota