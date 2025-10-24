Cierres de Campaña en Córdoba: últimos actos con la militancia para precalentar un domingo electoral

Juan Schiaretti encabezó el multitudinario otro nuevo cierre de Provincias Unidas, acompañado por los candidatos a diputados nacionales y un auditorio repleto que volvió a corear su nombre, ahora en la capital. “La solución no está en esperar que nos presten unos dólares del exterior; la solución está dentro de Argentina, con producción, trabajo, federalismo, diálogo y consenso”, lanzó el exgobernador, en un mensaje que combinó tono federalista con crítica a la política económica nacional.

A su lado, el gobernador Martín Llaryora pidió el voto para “cambiar el rumbo del Gobierno nacional” y destacó la necesidad de “salir de la timba financiera y darle una oportunidad a todos los argentinos”.

Schiaretti enumeró además las primeras iniciativas que su fuerza llevará al Congreso: la eliminación definitiva de las retenciones agropecuarias, la modificación de la ley de pasantías para fomentar el empleo joven, el impulso a las economías regionales y al turismo, y una ley para garantizar el financiamiento educativo y del Hospital Garrahan.

La lista está encabezada por Juan Schiaretti, seguido por Carolina Basualdo, Miguel Siciliano, Laura Jure, Ignacio García Aresca, Verónica Navarro, Juan Manuel Llamosas, María Eugenia Romero y Emiliano Paredes.

En el acto participaron también Alejandra Vigo y el intendente Daniel Passerini, en una foto de unidad peronista con sello cordobés.

Ciudadanos: Baldassi apeló al “juego en equipo”

En otro punto de la ciudad, Héctor “La Coneja” Baldassi cerró la campaña de Ciudadanos con una serie de encuentros con fiscales y militantes en la seccional 14, y un mensaje final cargado de optimismo.

“Vengo del deporte y aprendí que los partidos se ganan en equipo, con esfuerzo, respeto y honestidad, y eso espero para estas elecciones”, expresó en un video difundido en redes sociales.

“Ciudadanos es un espacio nuevo, que trabaja, que no miente, que no insulta y que no promete lo que no puede cumplir”, sostuvo el diputado. Baldassi remarcó además su compromiso con “el deporte, la discapacidad, la salud, la educación y el trabajo”, y pidió acompañamiento en las urnas para “ordenar la economía sin dejar de lado a los que menos tienen”.

“Los cambios se logran en equipo, con gente honesta y cercana a los vecinos”, concluyó.

Frente de Izquierda: un cierre de lucha y consignas

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FITU) realizó su cierre en la Plaza de la Intendencia, con un acto combativo donde las consignas se mezclaron con banderas rojas y cánticos. “Este domingo vamos a fortalecer el camino para sacarnos de encima a este gobierno siniestro. Milei no va más”, dijo Liliana Olivero, en un discurso encendido contra el oficialismo nacional y el imperialismo.

Por su parte, Viki Caldera sostuvo que “hay 18 fuerzas en competencia, pero solo dos modelos: el de los políticos tradicionales que quieren que la crisis la paguemos los trabajadores, y el nuestro, que propone invertir las prioridades”.

Mientras que Josué Plevich convocó a la juventud “a fortalecer las luchas contra el ajuste y construir un gran partido de la clase trabajadora y la juventud para poner en pie un gobierno de los trabajadores y el pueblo”.

Encuentro Vecinal Córdoba: una caravana para cerrar el recorrido

Finalmente, Encuentro Vecinal Córdoba (EVC) cerró su campaña con dos actividades que combinaron caminata y caravana. El miércoles, los candidatos realizaron una recorrida desde la sede de la fuerza, en La Rioja 532, junto a militantes y referentes.



Este jueves, una caravana de autos con banderas, globos y carteles partió desde Villa Azalais y recorrió distintos barrios —Alta Córdoba, Alto Alberdi, Alberdi, el centro y zona sur— para finalizar en Parque Vélez Sarsfield. En las actividades participaron Aurelio García Elorrio, Ana Bastán, Juan Teruel, Noelia Perrin, Rodrigo Agrelo, Elena Guerin, Miguel Casañas, Ana Chicala y José “Palo” Ortega, entre otros dirigentes del espacio y referentes del interior provincial.