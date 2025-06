Carlos Fara: "Cristina Kirchner se inclinaría por Máximo como candidato electoral, pero tiene imagen negativa y no es líder"

Tras la masiva muestra de apoyo que este miércoles recibió Cristina Fernández de Kirchner en distintos puntos del país, con epicentro en Plaza de Mayo y en la puerta de su domicilio en el barrio de Constitución, el analista político Carlos Fara examinó las consecuencias de la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos que pesa sobre la figura de la dirigente y cómo seguirá desenvolviéndose la interna peronista con ella fuera de cualquier contienda electoral.

"El Gobierno no está asustado. Cristina presa no desmotiva sino que activa votos", observó Fara al ser consultado sobre la polarización que existe entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo y su correlato electoral de cara a las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de septiembre. El analista subrayó que su persona sigue movilizando tanto a sus bases como a sus detractores: “El público no kirchnerista también le teme al kirchnerismo como movimiento, no solo a Cristina”, dijo.

En esa misma línea, consideró que el aumento del protagonismo que asumió Cristina luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme su condena a seis años de prisión en la causa Vialidad tiene el potencial de contrarrestar el abstencionismo en las urnas, tendencia que signó gran parte de los comicios desarrollados durante el año. "Al incrementarse la tensión hay una motivación adicional para que algunos que han perdido el entusiasmo lo recuperen", apuntó.

La búsqueda de una unidad que logre solidificar acuerdos entre La Cámpora y los partidarios del gobernador bonaerense Axel Kicillof también fue un punto analizado por Fara en el programa que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 18. En referencia a quién ocupará en la lista de la Tercera Sección Electoral el puesto vacante dejado por Cristina, Fara habló sobre la debilidad de una eventual candidatura de Máximo Kirchner: "Hay rumores que indican que Cristina privilegiaría la figura Máximo, pero él tiene más imagen negativa y no es líder. Si Cristina lo impusiera, muchos intendentes levantarán el pie del acelerador”, advirtió al conjeturar que la posible ausencia de partidarios de Kicillof en el armado electoral incrementará las rispideces al interior de la fractura que divide al peronismo.

Fara se expresó luego sobre la posible conflictividad social derivada de lo que el kirchnerismo considera es una "proscripción" de la líder del PJ. “El desorden callejero perjudica al kirchnerismo. Le da al Gobierno la ventaja de mostrarse como garante del orden público”, analizó, y agregó: “En este contexto, todo lo que entorpezca a la mayoría popular lo cobra el kirchnerismo en contra”.

Hacia el final, observó: “Cristina desgasta, pero todavía ordena. Su figura sigue siendo un incentivo poderoso, incluso desde el encierro”, y desestimó la posibilidad de trazar cualquier paralelismo entre la situación de CFK y golpes de estado sufridos en el país: “En el '55 y en el '76 hubo golpes de Estado. Esto es otra cosa. Para la mayoría, Cristina ya era culpable antes del fallo de la Corte”, cerró.

