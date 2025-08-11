Diego Guelar, explosivo sobre Mauricio Macri: "Es un reverendo hijo de p..."

"¿Quién le puso el último clavo al cajón del PRO?", preguntó la periodista Romina Manguel a su entrevistado, el exembajador Diego Guelar, en su programa de Radio con Vos. "Mauricio Macri, sin lugar a dudas", respondió con énfasis el diplomático, y luego disparó: "Para ser claro, es un reverendo hijo de puta". Después repitió el calificativo en medio de una explicación sobre cómo el partido amarillo pasó de ser un espacio vecinal a uno de alcance nacional, para luego ver truncado su futuro.

"Mauricio Macri debería haber ocupado un lugar respecto del de ultraderecha de Milei, que el expresidente decidió no ocupar", interpretó de los dichos Pablo Caruso, conductor de "QR!", durante el pase que mantiene habitualmente con su colega de "Comunistas", Juan di Natale, por la pantalla de Bravo TV.

La frase, directa y sin matices, no solo sorprendió por el tono sino también por el diagnóstico político que la acompañó. Guelar, quien representó a la Argentina en Estados Unidos y China durante el Gobierno de Macri, responsabilizó al expresidente de los recientes fracasos electorales del PRO y sugirió que, en sus últimos movimientos, podría haber actuado motivado por “un negocio personal”.

En su análisis, Guelar destacó que Macri, durante sus primeros años de liderazgo, articuló una coalición semejante a la Unión Demócrata Cristiana de Alemania, capaz de integrar centro-derecha, liberales e incluso sectores de centroizquierda. Sin embargo —según el exdiplomático—, rompió ese equilibrio y dejó al partido expuesto frente al avance de la ultraderecha encarnada por el presidente libertario.

“Yo soy de derecha, pero creo que la izquierda democrática tiene la misma legitimidad que la derecha. Y se puede dialogar”, subrayó Guelar, marcando distancia del clima de polarización que, a su juicio, Macri no supo —o no quiso— contener.

Caruso señaló que las palabras del exembajador “rompen el molde” y puso sobre la mesa un interrogante: “Lo interesante es saber qué va a quedar del PRO después de pegarse tanto a un pacto con Javier Milei, cuando eventualmente ese proyecto decaiga”.

Las declaraciones de Guelar no solo agitaron la interna del PRO, sino que reavivaron el debate sobre el verdadero papel que Macri juega actualmente en la política argentina y el rumbo incierto que enfrentará su partido en un escenario de alianzas frágiles, tensiones crecientes y endurecimiento del sector que ocupa la derecha del arco político.

LB / FPT