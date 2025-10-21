El Gobierno suspende leyes vigentes: expertos alertan sobre violaciones constitucionales

Durante el último programa de "Bienvenidos al tren" por Bravo TV, el debate político se centró en las leyes que, aunque promulgadas, fueron suspendidas de manera simultánea por el Poder Ejecutivo. El conductor Juan di Natale consultó al abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez sobre la legalidad de estas medidas, a lo que el experto respondió que constituyen una violación flagrante de la Constitución.

“Cuando un presidente veta y el Congreso insiste, el proyecto se transforma en ley y debe ser aplicada. Promulgar y suspender una ley al mismo tiempo está totalmente fuera del marco constitucional y constituye un ejercicio autocrático del poder”, explicó Gil Domínguez. Según el especialista, este tipo de acciones pone en riesgo los principios republicanos y afecta la garantía de derechos fundamentales, especialmente en casos relacionados con educación, discapacidad y sectores vulnerables.

El abogado detalló que la suspensión se fundamenta en argumentos económicos y presupuestarios cuestionables, y recordó que la normativa vigente permite al jefe de gabinete administrar partidas sólo bajo ciertas condiciones, pero actualmente se actúa sin un presupuesto aprobado. Esto, según Gil Domínguez, concentra el poder de decisión en el Ejecutivo, debilitando los controles institucionales y erosionando la democracia.

Di Natale subrayó la gravedad de la situación, destacando que los sectores más vulnerables quedan privados de recursos esenciales. Gil Domínguez agregó que estas medidas generan responsabilidades legales y políticas: “Existen delitos de incumplimiento de deberes y abuso de poder. Además, los ciudadanos afectados pueden recurrir a la justicia individual o colectivamente, y las consecuencias políticas incluyen mociones de censura o juicios políticos”.

El Senado rechazó el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario

La discusión también abordó el impacto a largo plazo sobre la convivencia democrática. Gil Domínguez sostuvo que la normalización de prácticas autocráticas amenaza la estabilidad institucional y podría sentar precedentes peligrosos para futuros gobiernos. “Si la sociedad no reacciona, el ejercicio arbitrario del poder se consolida y erosiona no solo el presente, sino también el futuro de nuestra democracia”, concluyó.

LB/DCQ