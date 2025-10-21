martes 21 de octubre de 2025
POLITICA
Tras los vetos

El Gobierno promulgó las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, pero suspendió su aplicación

El Poder Ejecutivo suspendió la aplicación de las legislaciones. Consideran que los proyectos son “inviables” sin una definición del Congreso sobre los recursos disponibles para financiar los gastos.

191025_congreso_diputados_prensad_g
El mensaje de diputados demoró en llegar. La Cámara Baja aprobó una serie de textos que no serán tratados antes del 26-O. | prensa diputados

Este martes, el Gobierno promulgó las leyes de emergencia pediátrica -o Ley Garrahan- y la ley de financiamiento universitario. Ambos proyectos fueron aprobados en el Congreso el pasado 2 de octubre, luego de que las cámaras rechazaran los vetos del presidente Javier Milei. La decisión del ejecutivo fue oficializada esta madrugada a través de la publicación de los decretos 759/2025 y 760/2025 en el Boletín Oficial.

Sin embargo, la aplicación de las leyes fue suspendida hasta que el Parlamento determine las fuentes de financiamiento y agregue las partidas necesarias en el Presupuesto Nacional.

Noticia en desarrollo

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

TV

También te puede interesar
En esta Nota