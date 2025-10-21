El Gobierno promulgó las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, pero suspendió su aplicación

Este martes, el Gobierno promulgó las leyes de emergencia pediátrica -o Ley Garrahan- y la ley de financiamiento universitario. Ambos proyectos fueron aprobados en el Congreso el pasado 2 de octubre, luego de que las cámaras rechazaran los vetos del presidente Javier Milei. La decisión del ejecutivo fue oficializada esta madrugada a través de la publicación de los decretos 759/2025 y 760/2025 en el Boletín Oficial.

Sin embargo, la aplicación de las leyes fue suspendida hasta que el Parlamento determine las fuentes de financiamiento y agregue las partidas necesarias en el Presupuesto Nacional.

Noticia en desarrollo

