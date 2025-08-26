Sondeo de opinión: solo el 18,6% de los consultados considera que el escándalo por las presuntas coimas no es "grave"

La filtración de una serie de audios cuya voz es atribuida al desplazado extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, tiene efectos que se desenvuelven a menos de dos semanas de las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de septiembre. En la posible existencia de un circuito ilegal de recaudación derivada de la comercialización de medicamentos para discapacitados, según los audios cuya veracidad es investigada por el juez Sebastián Casanello, estaría implicada la secretaría general de la presidencia, Karina Milei, y el subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia, Eduardo 'Lule' Menem. El caso pega por debajo de la línea de flotación del relato libertario contra la corrupción, por lo que el Gobierno observa con extrema cautela la onda expansiva.

Para comprender cuál podría ser el nivel de impacto entre la ciudadanía, y en particular respecto de su intención de voto, en "Comunistas" debatieron sobre un sondeo de opinión realizado por la consultora Management & Fit, estudio que aporta algún atisbo de respuesta al principal interrogante: ¿el oficialismo se verá perjudicado en las urnas o transitará los comicios sin mayores sobresaltos?.

El sondeo revela que 82,6% de los encuestados asegura que el escándalo no cambiará su voto en las próximas elecciones legislativas, aunque un 16,2% —principalmente mujeres— admite que podría modificarlo. El diputado nacional Christian Castillo señaló que la lectura puede ser engañosa: “Ese 82,6% incluye a quienes ya votan contra Milei. El efecto real se verá si se erosiona la base electoral del presidente, como ocurrió con la ‘foto de Olivos’ en el Gobierno de Alberto Fernández”, comparó.

De acuerdo con el sondeo, el 94,5% de los consultados conoce el caso y un 73,2% lo considera "grave", con especial énfasis entre mujeres y sectores con educación alta. La opinión entre los jóvenes, segmento etario que apoyó en gran número a Javier Milei en el ballotage que le permitió asumir como presidente, fue un punto de destacada discusión en el programa que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 20.30. El psicoanalista Sergio Zabalza opinó que “es muy duro darse cuenta que fueron engañados de una manera miserable”, mientras que Silvia Saravia, dirigente de Libres del Sur invitada a la emisión, apuntó que “más de la mitad de los jóvenes lo rechaza” a Milei, y remarcó que las mujeres son las que “más resisten al discurso misógino y agresivo del presidente”.

Abrieron solo uno de los celulares de Spagnuolo y se mantiene el secreto de sumario

Los datos presentados en el programa expresan que el 56,1% reconoce haber perdido confianza en la gestión nacional. Además, el 81% reclama que Milei brinde una explicación pública, y un 61% lo exige “con urgencia”. El diputado nacional Christian Castillo puso el foco en las consecuencias concretas: “Con esta estafa se justificaron despidos en el Hospital Posadas, mientras se firmaban contratos truchos con la [droguería] Suizo Argentina. El retorno de esos contratos rondaría el millón de dólares”, aseguró.

“El Gobierno está en medio de una crisis financiera que agotó todo su planteo económico. La elección era el gran plebiscito de Milei, pero se derrumbó con estas denuncias de corrupción”, sumó Marcelo Ramal, candidato a diputado por Política Obrera.

Escándalo por audios de Spagnuolo: “La próxima fórmula es Milei-Milei, imaginate a Karina en el debate”

El programa cerró de una coincidencia alcanzada en la mesa: el escándalo Spagnuolo no es un episodio menor. Con audios que comprometen a figuras cercanas al oficialismo y con más del 70% de la sociedad que lo califica de grave, en el programa se subrayó que el caso desnuda una crisis política de gran alcance. El sondeo mostró que el impacto en la confianza ciudadana es profundo, aunque el efecto electoral inmediato todavía luce limitado. La principal incógnita, según remarcaron, estará cifrada en cómo evolucione el caso durante los próximos días.

