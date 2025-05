Florencia De Sensi, diputada del PRO por la provincia de Buenos Aires: "La Libertad Avanza nos necesita"

"La Libertad Avanza nos necesita", consideró Florencia De Sensi, diputada nacional del PRO por la provincia de Buenos Aires. En conexión telefónica con "Soy casta", la legisladora tuvo varios cruces con las periodistas del programa en torno de los índices del delito en el distrito y la obra pública. La conductora de la emisión, Carmela Bárbaro, tuvo que llamar al orden.

De Sensi analizó la coyuntura política de la provincia de cara a las elecciones legislativas del próximo 7 de septiembre. Dijo que el "enemigo" a derrotar es el kichnerismo y no el PRO, un espacio que representa "el cambio". "LLA no puede gobernar solo porque necesita mayorías que no tiene. Cuenta con tan solo 37 diputados nacionales", argumentó, y llamó a conformar un frente amplio contra el Gobierno de Axel Kicillof.

Consultada por Felicitas Bonavitta sobre por qué el PRO no demanda al Gobierno nacional la ampliación de partidas presupuestarias para obra pública y el combate contra la delincuencia, De Sensi expresó que Javier Milei se está ocupando de ordenar la macroeconomía y de mantener el déficit cero. "Que se mueran entonces los que se tengan que morir en las rutas y los hospitales y después arreglamos", ironizó la periodista. La diputada la interrumpió: "¿Yo dije eso? Lo estás diciendo vos. Yo no dije eso", replicó, y la periodista agregó: "Es lo que está pasando".

Luego fue el turno del delito. De Sensi aseguró que “desde que Kicillof asumió, hay un 30% más de homicidios y un robo cada cuatro minutos, y no hay ningún tipo de inversión en materia de seguridad”. Tiempo después, la periodista Micaela Kamien contrarrestó las afirmaciones con datos del Ministerio Público Fiscal: "Entre 2019 y 2023 se registró una disminución del 10,5% en los homicidios en la provincia de Buenos Aires", dijo.

De Sensi relativizó las cifras al ponerlas en contexto de la pandemia de Covid-19 y con cambios en la forma en que se reportan y documentan los asesinatos. “Lo que sucedió durante esos dos años fue que hubo una baja de homicidios debido a la pandemia, ya que la sociedad se encontraba en sus hogares”, aseguró. “Además, muchas veces lo que sucede es que la forma de caratular el homicidio termina siendo distinta. Actualmente hay muchos homicidios caratulados como consecuencia de 'paro cardiorrespiratorio'", completó.

En relación con la victoria del candidato Manuel Adorni en las elecciones legislativas en la Ciudad, afirmó: “Ayer no se estuvo discutiendo qué modelo de ciudad quieren los porteños. Quedó claro que la gente vota por la economía, y esa tranquilidad es la que da el Gobierno de Javier Milei”, afirmó.

Las periodistas le consultaron si después del tercer lugar obtenido el domingo por Silvia Lospennato puede hablarse de "la muerte del PRO". “No creo que esto sea la muerte del PRO. La Libertad Avanza es lo que mejor representa el cambio en la Argentina. Nosotros hace 20 años luchamos por un cambio, por una Argentina que se posicione frente al mundo, por una Argentina republicana, pero hoy nosotros no somos los que mejor lo representamos”, se sinceró. Después marcó diferencias que únicamente estriban "en el plano institucional y la relación con los periodistas", según sostuvo.

El futuro del PRO parece depender de su capacidad de reinventarse y establecer alianzas que le devuelvan protagonismo político. Mientras tanto, el partido enfrenta el desafío de reconectar con la ciudadanía, definir su rol frente al avance de La Libertad Avanza y consolidar una oposición sólida al kirchnerismo en el escenario nacional, según se apreció en el intercambio mantenido.

BR / FPT