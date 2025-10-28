Germán Martínez pidió “bajar la espuma” y mirar el conjunto de los resultados: “El mensaje derrotista no es el camino”

Las elecciones legislativas del domingo dejaron un escenario político complejo y lleno de matices. Con un avance significativo de las fuerzas libertarias en varias provincias y un oficialismo que busca reposicionarse en el Congreso, la jornada electoral reconfiguró el tablero político nacional y abrió nuevas discusiones hacia el futuro inmediato.

En ese contexto, Germán Martínez, jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, pidió evitar las lecturas apuradas y llamó a “bajar la espuma” para analizar los resultados con una mirada integral. “Creo que hay que animarse a ver el conjunto, tratar de no quedarnos encerrados en una sola mirada. Detrás de los resultados hay compañeros que se pelan el lomo poniendo todo. El mensaje derrotista no es el camino adecuado”, expresó en el programa QR, conducido por Pablo Caruso en Bravo TV.

Martínez planteó que, más allá de los números, el espacio debe reconocer el esfuerzo de la militancia en cada territorio y no caer en una autocrítica desmedida: “No seremos campeones del mundo el 7 de septiembre ni nos vamos al ascenso por lo del domingo. Hay que animarse a ver de otra manera. Esto excede la mirada dirigencial; en medio de todo esto hay millones de argentinos que confiaron en nuestra fuerza política, y que también pueden tener dudas”.

El conductor Pablo Caruso coincidió en parte con la reflexión del diputado, aunque advirtió que los resultados “dan aire al Gobierno para profundizar su modelo” y que “la política, en muchos casos, se entregó a Twitter”. En ese sentido, señaló que “una cosa no quita la otra”: “Podés tener una victoria o una derrota, pero eso no puede impedirte decir públicamente que el mensaje no fue completo o que no se vio venir lo que pasó. Quizás había miedo a lo que podía ocurrir el lunes, pero eso tampoco puede paralizar la discusión política”.

Martínez, en respuesta, reconoció que “todo tiene que ser evaluado”, desde la estrategia en redes sociales hasta la organización política en el territorio. “Hay un análisis muy centrado en la provincia de Buenos Aires, pero hay que animarse a ver los resultados en conjunto. Hay que tener la lectura de la diversidad del país”, subrayó.

Durante el intercambio, el economista Hernán Letcher sumó su análisis y planteó: “¿Entonces fue una buena elección para los libertarios? Porque La Rioja es un lugar donde la motosierra afectó mucho, pero sin embargo ganaron. Después de dos años de políticas de ajuste, uno pensaría que ese territorio sería adverso para Milei, y no fue así”.

Frente a esa observación, Martínez relativizó el avance libertario y recordó que “el antiperonismo existe” en distintos puntos del país. “Hasta hace poco la capital de La Rioja era gobernada por la oposición. Me hubiera gustado que ganemos más votos, pero no se puede desconocer que hay sectores del electorado que tienen una identidad política muy consolidada en el rechazo al peronismo”, explicó.

El desafío, según el propio Martínez, será reordenar la discusión política y volver a conectar con una ciudadanía que atraviesa una situación económica compleja y una creciente desafección hacia la clase política.

