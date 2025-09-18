El análisis en 'QR!': el dólar oficial perforó el techo de la banda y el esquema cambiario muestra sus límites

"Un minuto de silencio para el esquema cambiario que está muerto", resumió Guido Bambini en "QR!" al momento de analizar la jornada financiera que, por primera vez, vio al dólar perforar el techo de la banda cambiaria, estipulado en 1475 pesos, razón por la que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) debió salir a vender divisas para evitar una suba mayor. Se desprendió de 53 millones de dólares.

"Con este nivel de tipo de cambio en el techo de la banda, para el Tesoro es imposible poder comprar dólares, y Argentina tiene que afrontar pagos de deuda externa de aquí a enero de 2026 por 8 mil millones de dólares", explicó el analista económico en el programa que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 22.

Bambini remarcó que “esto es el 'riesgo modelo', el 'riesgo Milei', que se traduce en el precio de los bonos”, en referencia al riesgo país, que no deja de subir y que este miércoles alcanzó los 1231 puntos básicos. “Es imposible que el país se financie en el mercado de deuda. La idea del Gobierno era refinanciar, sentarse con acreedores internacionales y negociar. Con este riesgo país, eso es inviable”, razonó.

El analista no descartó que pudiera producirse un salto del tipo de cambio después de las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre: “Probablemente después de los comicios tengan que hacer una devaluación”, especuló.

Para graficar la inconsistencia del actual esquema cambiario, Bambini recordó un tuit posteado en la red social X por Javier Milei el 28 de julio de 2023, cuando ejercía su rol como diputado nacional: "Si el Fondo Monetario Internacional continúa con esta conducta de regalarle plata al Gobierno para que la rifen intentando controlar el precio del dólar, los argentinos tendremos que revisar nuestros compromisos con el Fondo. No podemos seguir sosteniendo este modelo a costa de las generaciones futuras. VLLC...!!!", expresó el libertario en aquella oportunidad.

“Actualmente, el BCRA está rifando dólares para mantener el tipo de cambio adentro de la banda, tal como Milei criticaba en aquel tuit”, comparó el analista. Luego concluyó: “La economía no solo no crece, sino que también caerá en el segundo trimestre. Dos trimestres seguidos de caída implican recesión: estamos en excepción”.

BR / FPT