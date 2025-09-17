Yanina Lojo: “Podemos tener un alivio por ingreso de dólares genuinos, pero depende del ruido interno"

En diálogo con Canal E, la especialista en comercio exterior Yanina Lojo analizó el impacto que tendría un posible recorte de tasas de la Reserva Federal en la economía argentina y en los mercados globales.

Un escenario más favorable para emergentes

“Estamos ante la espera de un posible recorte de la Reserva Federal”, afirmó Lojo, al explicar el contexto global en el que los mercados anticipan hasta tres recortes más antes de fin de año, en respuesta a la desaceleración inflacionaria y el impacto sobre el empleo en Estados Unidos.

Según la experta, este escenario beneficiaría directamente a las economías emergentes como la Argentina. “Una baja de tasa presiona a la baja al dólar a nivel global y fortalece dos cuestiones: el precio de los commodities y el valor de las monedas emergentes”, subrayó.

Lojo también explicó el mecanismo de esta correlación: “Un dólar fuerte implica precios de commodities bajos, y un dólar débil implica que suba el precio de los commodities”. Este movimiento puede beneficiar al país de dos maneras: fortaleciendo el peso y elevando los precios de exportaciones clave como la soja.

Oportunidad para el financiamiento y las exportaciones

Además del impacto cambiario, una baja en la tasa de interés de la Fed reduce el costo de financiamiento a nivel global. “Es mucho más económico acceder al financiamiento externo cuando baja la tasa base”, explicó Lojo, en referencia a la tasa que se considera de libre riesgo.

“Si Argentina tiene que salir a buscar financiamiento, cuanto más baja sea la base a la que le agregamos nuestra prima de riesgo, menor será el costo total del financiamiento”, detalló.

En el plano local, Lojo considera que el tipo de cambio argentino responde más a factores internos, como la incertidumbre política, que a variables externas. “Podemos tener un alivio por ingreso de dólares genuinos en el sector agropecuario, pero todo depende de cómo gestionemos el ruido interno”, advirtió.

Por último, señaló que los inversores también podrían volcarse a mercados emergentes si baja la tasa: “Cuando el activo más seguro rinde menos, hay una mayor predisposición a buscar activos en mercados emergentes que den mejor rendimiento”, concluyó.