Relativizan las definiciones económicas sostenidas por Javier Milei en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción

"Gracias al presidente Javier Milei la Argentina ha vuelto a estar en el mapa del mundo como un país elegible para atraer inversiones", aseguró este jueves Bettina Bulgheroni, presidenta del Consejo Interamericano de Comercio y Producción. Lo hizo durante un encuentro empresario organizado por la entidad en el que disertó el primer mandatario. "Los datos dicen lo contrario", replicó el analista económico Guido Bambini en "QR!", por la pantalla de Bravo TV.

El periodista refutó los dichos de la esposa del magnate petrolero Alejandro Bulgheroni y relativizó distintas definiciones que en materia económica el presidente enumeró en el foro que reúne a las grandes cámaras empresarias de la Argentina, como la Sociedad Rural (SRA), la Unión Industrial (UIA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, las cámaras de Comercio y Construcción, entre otras.

Bambini explicó que durante la presidencia de Javier Milei la inversión extranjera directa acumulada es negativa en 1.346 millones de dólares, lo que significa que hubo mayor remisión de utilidades hacia las casas matrices fuera de Argentina que dinero invertido en el país desde el exterior.

El presidente defendió el "levantamiento del cepo cambiario" y la eliminación del impuesto PAÍS durante su gestión. Sin embargo, Bambini recordó que una parte de las restricciones al dólar aún persisten para empresas, dado que las que fueron desactivadas son las que impedían hacerse de la divisa a las personas físicas. Respecto del impuesto PAÍS, precisó que el Gobierno no lo eliminó sino que no lo prorrogó una vez que el tributo llegó la fecha de su finalización, pautada durante la administración de Alberto Fernández.

Bambini negó además que el dólar flote libremente entre bandas, tal y como Milei afirmó: "El Banco Central de la República Argentina intervino reiteradamente en el mercado de contratos futuros, acercándose al techo de de 9.000 millones", indicó. También explicó que el Gobierno está utilizando la suba de las tasas de interés como mecanismo para absorber pesos y evitar la presión sobre el billete estadounidense. Por otro lado, mencionó que en materia laboral se perdieron 121.328 puestos de trabajo entre noviembre de 2023 y junio de 2025.

Los empresarios moderan su optimismo respecto al rumbo de la economía

Hacia el final del análisis, en cuanto a las proyecciones de crecimiento, Bambini citó el último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) donde se advierte que si se incluyesen todos los pagos de intereses al sector privado, el resultado fiscal tendría un déficit cercano al 1,2% del PBI. A su vez, los indicadores de actividad muestran lo contrario al optimismo presidencial: en mayo y junio se registraron caídas, siendo en junio del -0,7%, mientras que en julio la contracción anticipada fue del 1% intermensual.

BR / FPT