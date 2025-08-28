Inflación de agosto: se mantiene cerca del 2% pese a la suba del dólar

La inflación de agosto cerraría cerca del 2% mensual. Así lo estiman diversas consultoras económicas. Pese a la volatilidad del dólar durante julio, el traslado a precios fue limitado.

En julio, el IPC había sido del 1,9%. Con este nuevo dato, se repetiría la tendencia de estabilidad. Las principales subas se dieron en alimentos, bebidas y algunos servicios.

El dólar afectó más en la primera quincena

Durante la primera mitad de agosto, la suba del dólar generó presión sobre algunos precios. Consultoras que miden precios semanalmente detectaron picos de hasta 1% en esos días.

Sin embargo, hacia fines del mes, el ritmo de aumentos se frenó. El dólar se estabilizó y eso también contuvo nuevos incrementos.

Qué rubros subieron más

Los alimentos mostraron una inflación mensual cercana al 2,5%. Son los primeros en reflejar cambios en el tipo de cambio. Según EcoGo, los alimentos dentro del hogar subieron 2,3%. Si se suman los consumidos fuera del hogar, el total alcanza 2,5%.

Entre los productos que más aumentaron se encuentran:

Tomate: +10,4%

Pan fresco: +3,7%

Jamón cocido: +1,7%

Frutas: +2,5%

Manzana: +2,4%

En servicios, las subas destacadas fueron:

Telefonía: +2,7%

Restaurantes y hoteles: +0,5%

Cuidado personal: entre 1,4% y 5,5%

Estimaciones de distintas consultoras

PxQ proyecta una inflación general del 2,2%. Libertad y Progreso estima 1,7%, igual que Analytica. LCG, en cambio, registró una suba de alimentos del 2,4% mensual, aunque con una caída de 0,1% en la última semana.

Por qué el impacto fue acotado

Según fuentes oficiales, el pass through fue limitado. Esto se debe a una menor cantidad de pesos en circulación. La falta de demanda impide convalidar aumentos fuertes sin perder ventas. Además, la actividad económica muestra señales de enfriamiento.

Inflación oficial: ¿cuándo se conocerá?

El INDEC publicará el dato oficial de agosto el 10 de septiembre. Será tres días después de las elecciones legislativas bonaerenses. Mientras tanto, las consultoras coinciden en que la inflación sigue contenida, aunque los alimentos siguen marcando el pulso del índice general.

