Alejandro Vanoli: "Si el plan económico no es sustentable, los préstamos no generan un cambio de fondo"

El presidente Javier Milei consiguió que la administración de Donald Trump le otorgara un fuerte respaldo político y económico que le pavimente el camino que separa a su Gobierno de las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre. Tras la volatilidad cambiaria y el tembladeral financiero que durante la semana pasada hundió los bonos de deuda argentina y disparó el riesgo país por encima de los 1400 puntos básicos, el mandatario argentino y su homólogo estadounidense mantuvieron un breve encuentro ante la prensa este martes en la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en la ciudad de Nueva York.

Si bien por el momento se desconoce si la ayuda de Washington será por medio de un swap de monedas, un préstamo o una garantía, la fotografía con Trump y los gestos de apoyo de sectores conservadores norteamericanos generaron expectativas en los mercados y entre los votantes libertarios. Sin embargo, la pregunta central sigue formulada: ¿puede el apoyo externo resolver los problemas estructurales de la economía argentina?

En diálogo con "QR!", Alejandro Vanoli, expresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), señaló que el espaldarazo recibido constituye “un cambio de expectativas que le da al Gobierno la posibilidad de evitar un colapso durante estas semanas y comprar tiempo”, pero recalcó que no implica una solución de fondo a la crisis económica nacional. "Si el plan económico no es sustentable, los préstamos no generan un cambio de fondo", razonó en el programa que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 22.

El economista comparó la situación con experiencias previas: “La historia del blindaje del 2001 o el mega crédito otorgado a Mauricio Macri demuestran que solo con endeudarse y recibir dinero, si no se generan dólares genuinos, no hay un cambio de fondo que permita decir ‘salimos de la crisis’”, contextualizó.

Vanoli también cuestionó las posibilidades políticas del oficialismo: “Habrá que ver si el Gobierno gana las elecciones. No es evidente que así suceda. En caso que pase, su representación parlamentaria le va a permitir, a lo sumo, tener capacidad de veto y bloqueo. Me parece difícil que pueda impulsar su agenda si no sale del aislamiento en el que se ha puesto”, sostuvo en referencia a la pérdida del control en el recinto del Congreso de la Nación expresada en la serie de votaciones en contra que recibió el oficialismo durante los últimos meses.

Trump confirma reunión con Lula tras breve encuentro en la ONU

En cuanto al tipo de cambio, advirtió: “Es muy difícil que el Gobierno mantenga una paridad en los niveles actuales de 1400 pesos. No hay equilibrio externo con este tipo de cambio”. Para el extitular del BCRA, el peronismo también enfrenta desafíos internos: “Tiene mucho para depurar de la última gestión, sobre todo de cara a plantear una alternativa completa, un plan de desarrollo que expanda el consumo y no genere restricción externa”, aseguró.

Vanoli concluyó que “si el Gobierno persiste en políticas a contramano del mundo que generan déficit, sin duda vamos a ver un tipo de cambio más alto. El tema de fondo tiene que ver con la confianza y con lograr sensibilidad frente a las demandas sociales. Hasta aquí no veo que esté dando respuestas políticas y económicas por fuera de haber pasado la gorra por Estados Unidos", expresó.

El debate planteado por el conductor de la emisión, Pablo Caruso, respecto de si el apoyo de Trump podría “terminar” con la crisis sigue abierto. El respaldo de Washington puede oxigenar al oficialismo en el corto plazo, pero sin un plan económico propio y generación de dólares genuinos, los problemas estructurales continuarán intactos, según se apreció en el programa.

BR / FPT