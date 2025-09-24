Tras un juicio de 12 días, Ryan Routh, de 59 años, fue encontrado culpable de todos los cargos que había en su contra: intento de asesinato contra Donald Trump, agresión a un oficial federal y delitos por posesión de armas de fuego. El hombre, que podría ser condenado a cadena perpetua, recibirá su sentencia el próximo 18 de diciembre.

Al terminar de leerse el veredicto en un tribunal federal de Florida, Routh trató de quitarse la vida clavándose una lapicera en el cuello, pero los guardias lograron detenerlo, revelaron los medios norteamericanos que cubren el juicio.

Charlie Kirk y la cultura de las armas en Estados Unidos

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A través de su cuenta oficial en la red Social Truth, el presidente Trump felicitó a Pamela Bondi, fiscal general de Estados Unidos, y a los funcionarios del Departamento de Justicia por la condena. “Este fue un hombre malvado con una intención malvada, y ellos lo atraparon”, expresó el mandatario.

Por su parte, Bondi escribió en su cuenta oficial de X: “El veredicto de culpabilidad de hoy contra Ryan Routh ilustra el compromiso del Departamento de Justicia de castigar a quienes participan en la violencia política. Este intento de asesinato no sólo fue un ataque a nuestro Presidente, sino una afrenta a nuestra propia nación”.

Pam Bondi sobre la condena que recibió el hombre que atentó contra Trump

El caso contra Routh

El ataque contra Trump sucedió el 15 de septiembre de 2024, cuando el referente republicando jugaba al golf en Palm Beach y un agente del Servicio Secreto detectó, cerca de allí, el cañón de un arma asomando entre unos arbustos y abrió fuego, obligando a Routh a huir del lugar; sin embargo, poco después fue detenido y le encontraron un un rifle estilo AK con mira telescópica y un cargador con munición extra.

En el juicio, un testigo relató que Routh dejó en su casa una caja que incluía una carta escrita a mano con el siguiente mensaje: “Querido mundo. Este fue un intento de asesinato de Donald Trump, pero lamento mucho haberles fallado”.

Zelenski en la ONU: "Sin China, la Rusia de Putin no es nada" y pidió a Pekín usar su poder para terminar la guerra

De acuerdo a los informes, el acusado está obsesionado con la invasión rusa a Ucrania y viajó a Kiev para intentar sumarse a los voluntarios extranjeros que combaten contra el ejercito de Vladimir Putin, pero fue rechazado por su inexperiencia como soldado y su edad.

HM/DCQ