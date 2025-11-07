Raúl Kollmann: “El juicio por los cuadernos es una parodia judicial para perseguir políticamente”

Este martes comenzó formalmente el juicio oral y público por la causa Cuadernos de las Coimas, una de las investigaciones más resonantes de los últimos años que involucra a exfuncionarios del kirchnerismo y a un grupo de empresarios vinculados a la obra pública. Sin embargo, el proceso judicial ya generó fuertes críticas por presuntas irregularidades en su desarrollo.

El periodista Raúl Kollmann, de Página 12, quien sigue la causa desde sus inicios, analizó en declaraciones recientes lo que definió como un “escándalo judicial” con múltiples irregularidades.

“Hay dos escándalos en la base: lo que pasó con los cuadernos que se quemaron y después lo que pasó con los empresarios, a quienes les dijeron ‘o cantás o dormís en la cárcel’”, explicó Kollmann. “El nuevo escándalo —agregó— es que un tribunal designado a dedo hace 48 horas resolvió que las declaraciones de los arrepentidos serán tenidas por reales, sin necesidad de que declaren en el juicio. Es una maniobra, una vergüenza total”.

Según detalló el periodista, la resolución implica que los arrepentidos no tendrán que declarar en vivo frente a la defensa, algo que contradice el procedimiento habitual de los juicios orales, donde la defensa debe tener la posibilidad de controlar la prueba y repreguntar. Además, Kollmann denunció maniobras en la composición del tribunal. “Hay tres jueces titulares, pero este juicio va a durar al menos tres años. Uno de ellos está enfermo, y una jueza suplente —que debía intervenir— fue apartada porque en otra causa había cuestionado al fiscal Stornelli. En su lugar, pusieron a un juez muy alineado con el macrismo, que ya se pronunció sobre los temas que se tratarán en este juicio”, sostuvo.

La causa conocida como “Cuadernos de las Coimas” se originó en 2018, a partir de las anotaciones del chofer Oscar Centeno, quien registró durante años supuestos traslados de dinero provenientes de empresarios vinculados a la obra pública hacia funcionarios del Ministerio de Planificación Federal.

Sin embargo, el propio Centeno reconoció tiempo después que quemó los cuadernos originales, lo que generó una fuerte controversia sobre la autenticidad del material presentado ante la Justicia. Los cuadernos fueron reconstruidos parcialmente a partir de copias y transcripciones.

Según Kollmann, muchos de esos testimonios se habrían obtenido bajo presión: “Todos los que se declararon arrepentidos contaron que les dijeron que, si no declaraban en contra de Cristina, dormían en una celda. El verso era: ‘si declarás lo que queremos, volvés con tu familia; si no, vas a drogas peligrosas’, donde los tenían presos”.

El periodista destacó que no existe ninguna evidencia directa que vincule a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner con la recepción o solicitud de dinero. “No hay una sola prueba de que Cristina haya pedido o recibido plata. Algunos funcionarios robaron, como López, que apareció con los bolsos, y hubo irregularidades en la obra pública, eso es probable. Pero este caso se manejó tan mal que se transformó en una parodia”, expresó.

La causa Cuadernos ha sido señalada por distintos sectores judiciales y políticos como un ejemplo de “lawfare”, es decir, la utilización del Poder Judicial como herramienta de persecución política. Kollmann comparó el caso con los procesos judiciales que se dieron en Brasil y Ecuador, donde exmandatarios también fueron perseguidos judicialmente en contextos de alta tensión política.

“Esto es una parodia como la de Brasil o la de Ecuador, la utilización de la Justicia para perseguir. No hay garantías, no hay pruebas sólidas, y el armado del tribunal demuestra que todo está direccionado”, afirmó.

El proceso se desarrolla en medio de un clima de tensión política y cuestionamientos al funcionamiento del Poder Judicial argentino, donde sectores del oficialismo y de la oposición sostienen visiones completamente opuestas sobre la legitimidad de la causa.

