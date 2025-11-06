"Tati" Bugliotti defendió a 4 empresarios cordobeses de la causa Cuadernos: "Ya pagaron con escrache, no son choros ni sinvergüenzas"

Euclides “Tati” Bugliotti realizó una enfática defensa de cuatro empresarios cordobeses acusados en la causa Cuadernos al asegurar que “ya han pagado con escrache” y que “no son ni choros ni sinvergüenzas”.

Causa Cuadernos

“Los cuatro cordobeses que están en la lista de hoy son muy conocidos míos, son muy admirados. Aldo (Roggio), (Gerardo) Ferreyra, (Osvaldo) Acosta y (Juan Carlos) De Goycoechea. Nunca fui socio de ninguno pero (siento) gran admiración, sobre todo por el Aldo”, afirmó el presidente del Grupo Dinosaurio.

“Si la vara es justa, dupliquemos las cárceles. Digo que hay que hacer borrón y cuenta nueva. Acá tenemos empresas como Electroingeniería o como Roggio que tienen 120 años. Han hecho las obras de Córdoba”, agregó el empresario.

“No son unos rateros, unos chorros, unos sinvergüenzas. Quién les va a decir que no a un jerarca de esos. Tenés que cerrar la empresa”, recalcó

Además consideró que “han cometido un error, está bien”, pero que “ya han pagado con el escrache”.

Reforma laboral

Bugliotti sostuvo que "la reforma laboral es necesaria", porque en la actualidad hay "una cosa vetusta". Sobre esta problemática cuestionó los “certificados truchos” y avaló el convenio de la UOCRA.

“No se puede tener un trabajador en negro. Yo no tengo ningún problema con el seguro de desempleo”, enfatizó.

Supermercados

“Los supermercadistas estamos bien. Se nos han caído mucho los márgenes al no haber inflación. Nosotros hoy no estamos brillantemente con buena rentabilidad, pero estamos muy contentos porque se están estabilizando los precios y creo que tenemos mucho futuro”, analizó el titular del Grupo Dinosaurio .

“Creo que es una oportunidad histórica para la República Argentina. El gobierno nacional va por buen camino. Estoy casi seguro que el país va a salir adelante y va a ser otro país”, completó en declaraciones a La Voz en Vivo.

Elecciones 2025

Durante la entrevista confirmó que votó por La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del 26 de octubre pasado, aunque aclaró que a la “única que conocía” desde antes de los candidatos libertarios es a “Laura Rodríguez Machado”.

Bugliotti opinó que algunos economistas que “golpean todos los días” como Domingo Cavallo y Carlos Melconian “deberían jubilarse”.

“Acá es muy difícil hacer un ajuste grande. Hay que hacer un ajuste del 30% no solamente en Córdoba sino en toda la República Argentina”, concluyó.