Tras la condena a Cristina Kirchner, el PJ reorganiza su fuerza y cierra filas

“Hay una sensibilidad política que estaba dispersa y ahora se reunió”, aseguró el conductor Pablo Caruso al analizar la reacción del peronismo tras la ratificación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad. La dirigente deberá cumplir una pena de seis años de prisión y quedó inhabilitada a perpetuidad para volver a ejercer cargos públicos. Según remarcó, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no solo generó movilizaciones inmediatas sino que también catalizó un movimiento interno: la convocatoria a una reunión en la sede del Partido Justicialista (PJ) de la que participaron sectores del peronismo –al cual denominó "panperonismo"– y que, según señaló, marca un punto de inflexión.

Durante el pase del programa "Comunistas" hacia "QR", por Bravo TV, el periodista puso el foco en una imagen política que no se repetía desde hace tiempo: “A la reunión no asistió únicamente el PJ sino que hubo representación de distintos espacios que decidieron tomar una posición pública y acordar acciones conjuntas”, apuntó. En paralelo, grupos de partidarios cristinistas se mantuvieron frente a la casa de la exmandataria, efectuaron cortes de tránsito en accesos clave y mantuvieron una presencia sostenida en Comodoro Py. “El Gobierno está leyendo la escena. Hace bien en no subestimarla”, señaló.

Caruso subrayó que la reconfiguración del espacio no depende de una orden específica ni de una figura política en particular. “No existe un liderazgo que pueda decidir si esto se convierte en un 'nuevo 17 de octubre', pero tampoco puede evitarlo”, explicó, esbozando una analogía entre el caso de Cristina Kirchner y el que Juan Domingo Perón transitó en 1945, cuando una masiva movilización obrera y sindical exigió la liberación del entonces coronel y secretario de Trabajo, hecho fundacional del peronismo.

La condena judicial contra Cristina Kirchner operó como catalizador, anclaje de un punto de reunión obligado pero fértil que abrió un ciclo nuevo. “Algo ocurrió”, dijo, para sintetizar la irrupción de un clima político distinto en el que el peronismo volvió a moverse, a agruparse y a leer el tablero que emerge.

