Marcha de la Bronca contra Milei: cuándo es, dónde será y cuáles son los puntos de encuentro

Bajo el nombre de "Marcha de la Bronca", la izquierda organiza una movilización nacional contra las políticas económicas del gobierno de Javier Milei para este sábado. La convocatoria, que tendrá como epicentro la Plaza de Mayo, fue impulsada inicialmente por la diputada nacional Myriam Bregman y reúne a organizaciones políticas, sindicales y estudiantiles, además de referentes de movimientos sociales, ambientales, feministas y de comunidades originarias. También se sumaron artistas y trabajadores de la cultura.

Los organizadores buscan convertir el malestar social por la situación económica en una jornada de protesta que se replique en distintos puntos del país. En la Ciudad de Buenos Aires, la concentración comenzará a las 15.30 en el Congreso y desde ahí marchará por Avenida de Mayo hacia Plaza de Mayo.



La cabecera de la columna estará integrada por organismos de derechos humanos, entre ellos el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, seguidos por agrupaciones estudiantiles, socioambientales y la Coordinadora de Jubilados de los miércoles, y atrás estarán las organizaciones de trabajadores y las fuerzas políticas convocantes.

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La ex candidata presidencial de izquierda convocó a que "todos y todas los que tenemos bronca y no queremos esperar sentados nos movilicemos hacia Plaza de Mayo y en todo el país". "Si hay algo que no puede esperar, es la lucha para derrotar a este Gobierno con la huelga general. No podemos dejar correr sus planes ni esperar de brazos cruzados cuando no se llega a fin de mes y cada vez hay más despidos", sostuvo la "zurda".

El Ministerio de Seguridad aplicará el protocolo antipiquete en las inmediaciones del Congreso y Plaza de Mayo, con vallados en ambos puntos.

La Marcha de la Bronca contra el gobierno de Javier Milei suma varios artistas a la convocatoria. Katja Aleman y Mirta Busnelli, Miguel Cantilo (autor de la Marcha de la Bronca), Bruno Arias y bandas como Los Gardelitos, Mal pasar y Bersuit Vergarabat son algunos de los que son parte de la lista de artistas que manifestaron su postura.

Miguel Cantilo se une “con la esperanza de que podamos, todos juntos, la unión y la fuerza, lograr un mejor tratamiento para las mayorías en la Argentina”. Katja Aleman se refirió a “la bronca que tanta gente tiene acumulada por esta entrega, este remate y este desguace del país”. Mal pasar mostró un afiche de la marcha junto al grito de “¡Próximo sábado, estamos todos ahí!”, “Corta la bocha”.

Puntos de encuentro en todo el país

Jujuy: a las 17 en Plaza Belgrano

Salta: a las 17 en Plaza 9 de Julio

Santiago del Estero: a las 17 en Alvear y Belgrano

En Formosa: a las 17.30 en 25 de Mayo y Peatonal

Catamarca: a las 17 en Plaza La Alameda de San Fernando del Valle de Catamarca

Tucumán: a las 17.30 en Plaza Hipólito Yrigoyen

Misiones: a las 9 en Plaza San Martín en Posadas y en Eldorado

Chaco: a las 17 en Plaza 25 de Mayo

La Rioja: a las 18 en Plaza Caudillos Federales, Chilecito

San Juan: a las 17 en Plaza España

Córdoba: a las 17 en Colón y General Paz

Santa Fe: en Rosario, a las 16 en Plaza San Martín

Entre Ríos: a las 17 en Concepción del Uruguay en Plaza Ramírez y Concordia, a las 11, en Plaza Urquiza

Mendoza, a las 17 en el Km 0

Neuquén capital: a las 16.30 en el Monumento al General San Martín

Río Negro: Fiske Menuco a las 17 en Plaza San Martín, en Bariloche y Caleta Olivia en Plaza 20 de Noviembre.

Santa Cruz: Río Gallegos a las 16 en Plaza San Martín

Chubut: Puerto Madryn a las 17 en Plaza San Martín

Tierra del Fuego: Ushuaia a las 15 en Plaza Piedrabuena y Río Grande, a las 15, en San Martín y Belgrano.

RM/ff