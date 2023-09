La vicepresidenta, Cristina Kirchner, presentó la reedición del libro “Después del derrumbe. Conversaciones de Torcuato Di Tella y Néstor Kirchner” en la sede de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) de Ciudad de Buenos Aires y aprovechó la ocasión para hacer críticas al acuerdo con el FMI.



Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el consultor político Carlos Fara quien expresó que en el discurso, la vicepresidenta “volvió a refrendar sus conceptos económicos respecto de porqué hay inflación en Argentina, que para ella es la culpa del acuerdo con el Fondo Monetario, pero sin ningún tipo de autocrítica real, sobre como Argentina termina en esta situación teniendo en cuenta que el gobierno de Alberto Fernández, es antes su segundo mandato”.

Sergio Massa y el FMI

Según Fara, CFK “hizo una referencia positiva sobre Sergio Massa y cómo se llevó a cabo la negociación, en el sentido de que el ministro dijo la verdad sobre cuál era la demanda de devaluación del Fondo y que era lo que el gobierno argentino había aceptado”.

Con respecto a los que hizo Massa con el acuerdo con el FMI, el entrevistado sostuvo que, “el ministro primero acordó con el Fondo y después se olvidó”. Y agregó: “Todo lo que está haciendo es en función de clave electoral y al mismo tiempo, eso le sirve para atender un reclamo que venía hace bastante tiempo, sobre medidas compensatorias de ingresos frente a la inflación, sin importar si esto agravaba el déficit fiscal”.

El silencio tras las PASO

Al ser consultado sobre los motivos por los cuáles la vicepresidenta decidió no hablar después las PASO, Fara explicó: “Cristina no toma demasiado partido en el juego porque no quiere quedar involucrada”. Y continuó: “Si se mete en la campaña, corre el riesgo de que si los resultados no son buenos, le echen la culpa”.

Para el consultor político, a Sergio Massa lo puede ayudar el hecho de que hubo gente que votó en blanco, que se quedó en la casa o que “no le simpatizó demasiado, ni lo animó el balance de la gestión de Alberto ni la actitud de Cristina”.

Para finalizar expresó: “Desde ese lado puede haber alguna recuperación de algunos votos, porque van a ir a votar más espantados por la posibilidad de que llegue Milei a la presidencia que porque les guste la candidatura de Sergio Massa”.