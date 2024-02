El Gobierno negocia dos temas específicos para lograr la aprobación de la Ley de Bases

El periodista de Editorial Perfil Ariel Maciel se refirió en diálogo con este medio al debate en la Cámara de Diputados sobre el proyecto de la Ley de Bases y dijo que ya están los números para que la ley se apruebe en general, pero que ahora lo que está sucediendo es que hay negociaciones por artículos en específico.

Dos temas específicos para lograr la aprobación de la Ley de Bases

En este sentido, el entrevistado explicó que, "el Gobierno mostró cierta flexibilidad y volvió a mandar modificaciones sobre la ley", donde ahora hay "un grupo diferenciado de empresas estatales a privatizar de manera total o parcial y eso abrió otra instancia de negociación".

No obstante, el oficialismo "por ahora no cuenta con el aval de la oposición dialoguistas que no está dispuesta a dar las facultades delegadas", principalmente del radicalismo que, "aseguran que no van a dar facultades para hacer privatizaciones y también restringieron el pedido general para las facultades", aseveró Maciel.

Otro problema que parece asomarse son "las asignaciones a las provincias", explicó el periodista. Luego añadió: "Está dando vueltas por el Congreso la coparticipación del Impuesto País, que según el FMI este impuesto se termina a fin de año, pero para las provincias es muy importante y gobernadores como Martín Llaryora aseguraron que no van a dar los votos si no se da esta discusión".

Disturbios en los alrededores del Parlamento

"Por ahora la acción comunicacional que está teniendo Javier Milei es muy efectiva principalmente con sus votantes". "Desde ese punto de vista el operativo está teniendo ecos muy importantes de acompañamiento", comentó Maciel.

No obstante, para el entrevistado, "lo que le toca al Gobierno es gobernar y hacerlo más allá de lo que piense la gente". "Es más importante lo que sucede adentro del Congreso y los episodios de ayer ayudaron a generar mal humor en la oposición". "Parece que ayer hubo provocación, pero también hubo un mal accionar de la policía".

La perspectiva del FMI

"El FMI viene viendo hace tiempo que haya consenso político para accionar un programa", dijo el periodista. Luego añadió: "El Fondo le está diciendo a la Argentina que haya un acuerdo político y social, porque también está en juego el programa que el FMI tiene".

Para finalizar, Ariel Maciel aseveró: "El gobierno va a terminar teniendo una victoria política, a menos de que se complique mucho, y que el accionar policial puede complicarlo", pero "va a tener respaldo en general y si esas modificaciones no son aprobadas en el senado y eso tiene que volver a diputados, sería un incordio", cerró.