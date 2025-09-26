A quién benefició las retenciones cero: “La liquidación fue de grandes exportadores y dejaron afuera el campo”

El economista, Juan Valerdi, habló con Canal E y analizó el impacto de la liquidación anticipada de divisas por parte de grandes exportadores, en un contexto de tensión cambiaria y electoral. También cuestionó los beneficios otorgados a unas pocas empresas y advirtió que la medida solo brinda un alivio transitorio al Gobierno.

Juan Valerdi señaló que el acuerdo excluyó al campo y favoreció a un puñado de jugadores concentrados: “Primero, la liquidación fue de grandes exportadores y dejaron afuera el campo, lo cual políticamente espero que tenga un reflejo en las elecciones porque esto fue un gran negocio para 5 o 6 grandes exportadores que claramente ya estaba preparado como as en la manga para cuando tuviera problemas el Gobierno”.

La necesidad de dólares

Y explicó el contexto: “Esta semana, dada la proyección de la semana pasada, si no hubieran conseguido algunos miles de millones de dólares, hubiera sido una semana caótica y que podría haberse llevado puesto al Gobierno”.

Valerdi cuestionó la magnitud de los beneficios: “Consiguieron esos miles de millones de dólares pero al costo de regalarle a estos 5, 6, unos 1.500 millones de dólares de no cobro de retenciones”.

¿Hubo irregularidades en las declaraciones de exportaciones?

Además, denunció irregularidades en las declaraciones de exportaciones: “Se han liquidado o se han declarado exportaciones de mercadería que todavía no tienen y los productores tienen muchas ganas de no venderla”.

Sobre la falta de alternativas para los productores, el economista comentó que, “el problema es que en realidad los productores no tienen muchas alternativas porque acá están todos los grandes compradores incluida la gran empresa china que es Costco”.

A su vez, expresó que el ingreso de divisas se canalizó hacia los bonos: “Los dólares entraron, se fueron a comprar bonos en pesos porque Scott Bessent, el Secretario del Tesoro, dijo que el Tesoro de Estados Unidos con el swap, entre otras cosas, iba a comprar bonos de deuda argentino, con lo cual los bonos de deuda subieron un 30, 40% y bajó el riesgo del país abruptamente”.