Advierten por una caída en el mercado de granos tras las elecciones en Brasil: “Es una patada en la cara para el productor argentino”

La victoria de Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil generó movimientos en los mercados financieros y abrió interrogantes sobre su impacto en el comercio agropecuario regional. En este contexto, este medio se comunicó con Germán Iturriza, analista y consultor del mercado de granos, quien advirtió que la depreciación del real puede mejorar la competitividad brasileña y presionar sobre los precios internacionales.

“El mercado estaba recontracomprado en la expectativa de que ganaba Bolsonaro. Y bueno, hoy shock”, sostuvo Germán Iturriza al analizar la reacción de los inversores.

Los cambios en el tipo de cambio afectarán la economía de los productores brasileños

Luego, manifestó que el efecto cambiario puede incentivar las ventas de granos brasileños: “Claramente, si el productor brasileño recibe entre un 12% más por su grano de soja, ¿qué va a hacer? Lo va a vender, claramente”.

Iturriza mencionó que ese escenario podría incrementar la oferta brasileña y reducir la presión sobre los stocks estadounidenses, con consecuencias para las cotizaciones de Chicago. “La verdad es que se devalúa el real, es lo peor, hablo en términos económicos y pensando estrictamente para el productor agropecuario”, planteó.

Y agregó: “Entonces Argentina, y por último, pensando en el trigo, le baja la capacidad de compra del trigo argentino, o sea, le va a costar más reales importar trigo argentino”. Como síntesis de ese escenario, advirtió: “Bueno, a fin de cuentas es una patada en la cara, de frente, para el productor argentino”.

Se observa una tendencia bajista en los principales granos

El consultor también analizó la tendencia bajista de los principales granos. Sobre la soja, señaló: “Venimos con una corrección prácticamente de 25 a 30 dólares. Y eso sigue bajando y hoy va a romper los 460 y empezaremos a trabajar entre 460 y 430 a Chicago”.

Asimismo, advirtió que la combinación de menores cotizaciones internacionales y costos crecientes en pesos puede comprometer la rentabilidad de los productores argentinos. “En cualquier momento entramos a márgenes negativos en Argentina nuevamente”, alertó.