“La plata que entra al Estado Nacional se redujo casi un 11% desde que asumió Javier Milei”, indicó un economista

El economista Francisco Martinelli, integrante del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), advirtió en Canal E sobre los problemas de sostenibilidad del modelo económico de Javier Milei.

Francisco Martinelli sostuvo que el equilibrio fiscal del Gobierno depende de un ajuste del gasto que no compensa de manera sostenible la reducción de los recursos públicos. “Bueno, la cuestión es que el Gobierno viene manteniendo su parálisis fiscal centralmente empujado por la reducción del gasto, a pesar de la caída de los ingresos”, planteó.

Cuánto se redujo el ingreso al Estado Nacional desde que asumió Javier Milei

En ese sentido, detalló: “Durante la gestión de Javier Milei, los ingresos, o sea, la plata que le entra al Estado Nacional se fue reduciendo, se redujo casi 11% desde que asumió Javier Milei a la fecha, mientras que la reducción de los gastos fue de casi 30%”.

Para Martinelli, esta dinámica pone en duda la continuidad del superávit fiscal. “Es un problema muy grande para la sostenibilidad del modelo de Javier Milei, al menos en términos de la preocupación que tiene sobre su superávit fiscal”, afirmó.

También señaló que algunas decisiones oficiales reducen los recursos del Estado y dificultan el cumplimiento de las metas fiscales: “Se cae un poco el relato del modelo económico y también porque yo creo que en parte el Gobierno busca, no directamente, pero si no indirectamente, tiras un tiro en el pie”.

Se dificulta la sostenibilidad del superávit fiscal

Sobre la misma línea, el entrevistado agregó: “Entonces, si vamos a seguir en este camino, va a ser difícil poder sostener un superávit fiscal que quiere el Gobierno y que incluso quiere el Fondo Monetario Internacional”.

A su vez, advirtió que los indicadores económicos reflejan dificultades para consolidar una recuperación. Según explicó, el crecimiento mensual de agosto fue de apenas 0,1%, luego de una caída del 2,8% en julio: “Entonces estamos hablando, al menos en lo que va del año, ya una recesión técnica y todavía no terminó el año”.