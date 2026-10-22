El consumo de carne vacuna sigue en caída: “No repunta, tenemos valores a la baja”

El presidente de CAMyA, Ariel Morales Antón, analizó para Canal E que el mercado interno de carne vacuna atraviesa un período de retracción, mientras las exportaciones argentinas mantienen su protagonismo en los mercados internacionales.

“Nos encontramos con un retroceso, con un estancamiento en el consumo. Ayer tuvimos valores en el mercado agroganadero de cañuelas hacia la baja. La demanda nos está empujando para sostener esos valores de hacienda bien definida de consumo interno”, explicó Ariel Morales Antón.

El consumo de carne vacuna no repunta

Sobre las perspectivas para los próximos meses, agregó: “Está ahí, hay una meseta muy muy marcada que no empuja hoy el consumo interno por varios factores, pero estamos en la misma situación de hace seis meses, siete meses. No repunta, tenemos valores a la baja”.

Morales Antón atribuyó la debilidad del consumo principalmente a la pérdida de capacidad de compra de los hogares y al avance de otras proteínas animales, cuyos precios resultan más accesibles. “Los productos alternativos, pollo y cerdo, van ganando, fueron desplazando a la carne porque los valores en algunos casos van a la mitad”, sostuvo.

También advirtió que una reducción en el precio de la hacienda no se traslada automáticamente al mostrador, debido a los costos que afronta la cadena comercial: “Quiero decir que por más que se compre la hacienda gorda más barata, el matarife la quiera trasladar, el destino final tiene costos duros, fijos, que no lo puede absorber”.

El factor climático no es algo que afecte actualmente a la producción

En relación con las expectativas para el cierre del año, el entrevistado descartó que los problemas climáticos en el litoral provoquen un aumento generalizado de los precios de la carne. “Así que en ese contexto no va a pasar, así que esta es la situación que nos encontramos”, expresó.

Asimismo, consideró positivo que Argentina amplíe sus ventas externas, aunque remarcó que esa dinámica no resuelve las dificultades del consumo doméstico: “Está bien, hay que celebrar que Argentina gane mercado, se sostenga, aprovechar este problema de Brasil que fue perdiendo esta restricción por dos años y que Argentina gane, son dos mercados totalmente paralelos, el mercado interno y la exportación no se cruzan porque son destinos totalmente distintos”.