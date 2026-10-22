Para un economista, “los americanos están más preocupados que nosotros por el riesgo país de Argentina”

El economista, Jorge Ingaramo, pasó por Canal E y se refirió a la suba del riesgo país argentino, que llegó a superar los 700 puntos, y advirtió sobre la falta de confianza de los inversores, la incertidumbre por los vencimientos de deuda y la fragilidad de las reservas internacionales.

Para Jorge Ingaramo, el principal problema es la falta de credibilidad política y económica. “No está generando confianza, ni política ni económica. Es más, creo que los americanos están más preocupados que nosotros por el riesgo país de Argentina”, afirmó.

La movida del Gobierno para no financiarse con el mercado internacional

Asimismo, comparó la estrategia argentina con la de Ecuador, que en mayo colocó deuda por 1.000 millones de dólares a una tasa del 8,50%. Según explicó, Argentina evitó acudir al mercado internacional y optó por financiarse internamente: “El Gobierno quiso colocar el AO29, pero como el mercado le pidió 8,72, el Gobierno dijo no, no coloco más y dejó de colocar”.

Ingaramo dijo que esa decisión incrementó las dudas sobre la capacidad de pago del país y contribuyó al deterioro del indicador. “Hay incertidumbre total sobre si tenemos capacidad de pago para los vencimientos que tenemos en el mes de enero”, advirtió.

A su vez, cuestionó la situación de las reservas internacionales y sostuvo que el margen de respuesta ante una eventual corrida cambiaria es limitado: “Y haber acumulado reservas, porque supongamos que viene una corrida hoy, ¿qué tiene el Gobierno, qué tiene el Hondo Central para ponerle enfrente a una corrida cambiaria? Tiene reservas netas por 6.000 millones de dólares”.

Persisten las dudas sobre la capacidad de pago de Argentina

El entrevistado también advirtió que una parte de esas reservas no estaría disponible de manera inmediata: “Es más, las reservas netas no son todas líquidas. Y vos le descontás el oro y te quedan 1.000 reservas líquidas. O sea, ¿qué va a hacer ante una corrida?”

Sobre las declaraciones del presidente Javier Milei acerca de la abundancia de dólares y una supuesta disponibilidad de entre 75.000 y 125.000 millones, el economista fue categórico. “Lo más fácil, lo de los 75.000 y los 125.000, ningún economista lo encontró. Todos estuvimos haciendo los cálculos y ni siquiera sumando peras o carretillas llegamos a 75.000. Eso no tiene ningún fundamento”, expresó.