Se pide cautela ante una nueva suba del tipo de cambio: “El mercado se está acomodando”

El operador de PR Cambios, Gustavo Quintana, analizó para Canal E que el dólar registró una leve suba en los últimos días, luego de varias semanas de bajas, en un contexto marcado por la volatilidad de los mercados internacionales y la incertidumbre económica.

“Está un poco más firme el mercado oficial de cambios, es una corrección que yo llamo técnica, venía de dos semanas, poco más de dos semanas con bajas importantes, el mercado se está acomodando”, señaló Gustavo Quintana.

Por qué subió el dólar en los últimos días

Asimismo, explicó que el comportamiento del tipo de cambio responde a factores estacionales vinculados con el cierre de cada mes y a una mayor demanda de divisas: “Y aparte, como sucede en cada inicio de segunda quincena de todos los meses, cuando se acerca al fin de mes, hay mayor presión dolarizadora y cierre de posiciones que en algunos casos se anticipan”.

En ese sentido, Quintana aclaró que el movimiento reciente no representa un cambio extraordinario en la dinámica cambiaria. “Se combinan todos estos factores para que el mercado suba un poco, de todas maneras sube, pero no es nada excitante, es una corrección que incluso para muchos venía muy atrasado el tipo de cambio”, planteó.

Sobre si el dólar estaba barato, remarcó que la respuesta depende de los criterios utilizados para evaluar el tipo de cambio real: “En un mercado semi libre como este, si a ese precio entran dólares, ¿no está atrasado? La respuesta es sencilla, si estuviera muy muy atrasado el tipo de cambio, seguramente habría mayor retención, habría mayor presión dolarizadora y todavía no se ve”.

¿La suba del dólar impactará en la inflación de octubre?

Respecto de la posibilidad de que el aumento del tipo de cambio se traslade a los precios, el operador consideró que, por el momento, ese efecto sería limitado. “A mí me da la sensación que no, digamos el tipo de cambio, la suba que ha tenido el tipo de cambio, si vos igual ves, en lo que va de octubre no ha subido demasiado, así que lo que se llama el pase a precios está bastante contenido”, explicó.

Sin embargo, señaló que el panorama podría cambiar si se acelera la cotización durante los últimos días del mes: “Salvo que la suba en la última semana del mes espiralice, ¿no es cierto? Cosa que me da la sensación que no debería pasar”.