Eduardo Coria Lahoz: “Lo que está ocurriendo con los bonos no es un tema argentino en particular, es algo a nivel global”

La volatilidad de los mercados internacionales y la caída de los bonos de deuda pública reflejan un problema que trasciende a Argentina. En este contexto, este medio se comunicó con el economista, Eduardo Coria Lahoz, quien vinculó las tensiones financieras de las principales economías con el déficit fiscal acumulado, el gasto público y las dificultades de los gobiernos para responder a las demandas sociales.

“Lo que está ocurriendo con los bonos no es un tema argentino en particular, sino es algo que está pasando a nivel global”, sostuvo Eduardo Coria Lahoz, quien también analizó especialmente la situación de Francia, Bélgica y Estados Unidos.

La situación económica que complica a Francia

Asimismo, señaló que Francia enfrenta dificultades para equilibrar sus compromisos financieros con las necesidades sociales de su población. En ese contexto, explicó que los gobiernos deben afrontar el pago de intereses de la deuda y, al mismo tiempo, responder a reclamos vinculados con la educación y las condiciones de vida: “Esto se vuelve como una suerte de manta corta en donde cubro el gasto social pero no pago los intereses, pago los intereses pero no cubro el gasto social”.

La incertidumbre también se refleja en el mercado de deuda. Las ventas de bonos franceses impulsaron las tasas de interés hasta niveles cercanos al 5% anual, un costo que consideró elevado para esa economía. “Este déficit fiscal en realidad se viene generando en los últimos 10 o 15 años, no es un tema de ahora”, planteó Lahoz.

Cuál es la situación fiscal de Argentina

A su vez, comparó el panorama europeo con la situación fiscal argentina y destacó el cambio registrado durante la gestión de Javier Milei: “Cuando asume el gobierno de Milei estábamos en una situación similar, un déficit fiscal del orden del 7% del PBI, hoy vamos a terminar en el tercer año del mandato de Milei, vamos a terminar el 2026 con un superávit del 1,2% del PBI”.

En esa línea, el economista remarcó la diferencia entre ambos escenarios: “Estamos hablando de países desarrollados que tienen déficit que son cinco o seis veces el superávit que tiene la República Argentina”.

Sin embargo, advirtió que la mejora de las cuentas públicas locales no garantiza que el país quede al margen de las turbulencias financieras internacionales. “Nosotros que no tenemos nada que ver, nos vemos perjudicados porque al liquidar bonos franceses, al liquidar bonos belgas o italianos, ¿cómo nos van a vender los bonos de Argentina que en los últimos 50 años los hemos defaulteado siete veces?”, expresó. Y agregó: “Aún cuando nuestras cuentas son mucho mejores, terminamos pagando los costos de situaciones que no tienen nada que ver con Argentina”.