“El Gobierno lo que hizo con los biocombustibles es generar una guerra de ricos contra ricos”

El debate por el aumento del corte obligatorio de biodiesel volvió a ocupar un lugar central en la discusión agroindustrial. En este contexto, este medio se comunicó con Javier Preciado Patiño, ex subsecretario de Mercados Agropecuarios y director de RIA Consultores, quien cuestionó la posición oficial y planteó que el conflicto enfrenta a distintos sectores empresarios.

“Bueno, yo diría, el título es que el Gobierno, lo que hizo con estos biocombustibles es generar una guerra de ricos contra ricos. No, porque se me dice todo, la guerra entre el pobre contra el pobre. No, acá hay ricos contra ricos”, afirmó Javier Preciado Patiño.

Qué es lo que se cuestiona desde el sector de los biocombustibles

Según explicó, las empresas integradas y las pymes biodiésel comparten intereses, aunque compiten por el mercado. En ese sentido, sostuvo: “Acá lo que está cuestionado es el empecinamiento del Gobierno en no querer subir el corte de biodiesel del 10%”.

Preciado Patiño señaló que las plantas aceiteras no pueden operar a baja capacidad sin afectar su rentabilidad, pero tampoco resulta viable desplazar a las empresas que ya abastecen el mercado y generan empleo. “La realidad es que ni las aceiteras se pueden dar el lujo que están en Rosario, tener las plantas de biodiesel, ni siquiera media máquina, un cuarto de máquina, ni tampoco por hacerlas entrar puede dejar afuera a todos los que ya están hoy proveyendo, que crean empleo, que a su vez traccionan a todo un mundo de extrusoras”, explicó.

El Gobierno está preocupado por el aumento de los combustibles y su impacto en la inflación

Uno de los argumentos del Gobierno para mantener el esquema actual es el posible impacto del incremento del corte en los precios de los combustibles. Sin embargo, puso en duda esa explicación y comparó la situación argentina con la de Brasil: “En Brasil, ese corte es 32% para etanol, o sea estamos en 20 puntos más y 15% para biodiesel, estamos en el doble. Y sin embargo, en dólares, en una medida comparable, vale menos la nata y el gasoil en Brasil que en la Argentina. Con más corte, allá vale menos que acá”, señaló.

Además, el entrevistado presentó un cálculo hipotético para dimensionar el posible efecto de una suba. “Supongamos un escenario, que el biodiesel sea 20% más caro que el gasoil”, planteó. Y agregó: “Si el gasoil vale, no sé, 2.200 pesos, ponele, estamos hablando de 30 pesos aproximadamente, 40 pesos es algo ridículo, ni lo vas a notar”.

Luego, manifestó que la discusión excede el precio que paga el consumidor y compromete el desarrollo de la cadena agroindustrial argentina: “Porque si Brasil y Estados Unidos, en un mundo que está sobre ofertado de granos, entienden que tienen que crear el mercado interno vía los biocombustibles, y la Argentina, que es un país agroindustrial, se da el lujo de no hacer, de no seguir ese camino, lo que estamos es comprometiendo la sustentabilidad económica de nuestros productores rurales”.