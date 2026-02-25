Agroactiva 2026: identidad, innovación y récord de negocios en el corazón productivo del país

En diálogo con Canal E, Rosana Nardi, directora general de Agroactiva, presentó los ejes estratégicos de la edición 2026 y defendió el lema que define a la exposición como “una muestra de lo que somos”.

Con más de tres décadas de trayectoria, Agroactiva volverá a realizarse del 3 al 6 de junio en Armstrong, provincia de Santa Fe, consolidada como una de las exposiciones agroindustriales más convocantes de la región.

Para Nardi, el lema 2026 no es una consigna vacía, sino una declaración de principios. “El eslogan de este año tiene que ver con la esencia de Agroactiva”, afirmó. Y explicó: “Agroactiva se hizo fuerte a través de la profunda identificación que genera con el sector agropecuario, con el campo argentino”.

La directora remarcó que la muestra lleva 32 años realizándose de manera ininterrumpida, acompañando al productor “en años buenos y no tan buenos”. En ese sentido, destacó: “Siempre se transformó Agroactiva en una ciudad, en una ciudad de hacer negocios y en una ciudad también de disfrutar”.

Identidad y federalismo productivo

En un contexto global que tiende a la homogeneización, Nardi subrayó la necesidad de reforzar la identidad del agro argentino. “En este mundo que cada vez es más despersonalizado y globalizado, nosotros decimos: vamos a resaltar nuestra identidad, y eso es una muestra de lo que somos”, sostuvo.

Pero la identidad no se limita a la tradición. Según explicó, también involucra innovación, tecnología y articulación público-privada. “Todo eso es lo que nosotros, año a año, apuntamos a que cada vez sea más importante”, indicó.

Entre las principales novedades de 2026, anunció la creación de Agroactiva Arena, un nuevo espacio destinado a capacitaciones, networking y un hackatón sectorial. Además, se sumará un pabellón de prensa y networking junto al acceso principal, diseñado para fortalecer el vínculo entre empresas, autoridades e instituciones.

Récord de ventas y expectativa de boom comercial

El eje central, sin embargo, continúa siendo el volumen de negocios. “Los negocios siempre son lo más relevante, porque nosotros tenemos que garantizar que sucedan”, enfatizó Nardi.

La confianza empresaria respalda esa meta: la exposición ya cuenta con el 90% de su superficie vendida. Incluso, la organización debió sumar un cuarto pabellón de stands internos, alcanzando un total de 190 espacios, también con un 90% de ocupación.

El respaldo financiero será clave. La edición 2026 llevará el naming del Banco Nación, lo que, según Nardi, envía “un mensaje claro frente a la producción nacional y federal”. A esto se sumará la participación de más de 12 bancos con líneas exclusivas para operaciones durante la muestra.

En cuanto al perfil internacional, destacó la creciente presencia de visitantes de América Latina, Europa del Este y Asia. “Vienen a buscar tecnología en lo que somos líderes”, afirmó, en referencia a la siembra directa, la maquinaria agrícola y la industria metalmecánica. También resaltó la muestra ganadera, la genética y el sector de aviación agrícola con pista activa durante los cuatro días.