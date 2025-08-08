Perfil
Derechos de exportación

Agustín de la Fuente: “Pagar para exportar no es lo conveniente para un sector que genera divisas”

El presidente de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras confirmó el reclamó la eliminación total de las retenciones al sector.

Agustín de la Fuente, presidente de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) | X @Capip

Agustín de la Fuente, presidente de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), dialogó en Canal E sobre la situación del sector pesquero y reclamó la eliminación total de las retenciones. De la Fuente explicó que “promediamos exportaciones por más de 1.900 millones de dólares a más de 80 destinos, pero pagamos entre un 6% y un 9% de derechos de exportación”.

Además, el titular de CAPIP dijo que la pesca quedó excluida de la baja temporal de retenciones aplicada a otras economías regionales en enero y que el pedido de suspensión por 180 días nunca fue atendido. Afirmó que el sector es “un generador clave de divisas para el país” y que pagar para exportar, en un contexto crítico, es contraproducente.

El dirigente sostuvo que la carga impositiva y los aranceles internacionales afectan la competitividad. Detalló que “la Unión Europea nos cobra un 12% de arancel, mientras competidores como Ecuador o Perú no pagan gracias a acuerdos de libre comercio”. Además, agregó que Estados Unidos aplicará desde octubre un 10% a la importación de langostino salvaje argentino. Explicó que este esquema “nos deja en desventaja en el mercado internacional”.

Caída de precios y acuerdo laboral

De la Fuente relató que los precios internacionales de los productos de mar cayeron en los principales mercados, como Europa y China, debido a cambios culturales y a la competencia de la acuicultura. Destacó que “nuestros productos son salvajes, naturales y provienen de un caladero sustentable, pero debemos ser competitivos en precio”. Señaló que esta situación llevó a discutir costos laborales y actualizar convenios colectivos.

Explicó que el convenio vigente tenía más de 20 años y liquidaba producción con precios históricos: “En 2005 se pagaba más de 12 dólares por kilo de langostino; hoy se paga 5 dólares”. Detalló que se alcanzó un acuerdo con el SOMU que permitió reactivar la actividad de más de 113 barcos congeladores. Aclaró que el entendimiento incluye aportes del Gobierno Nacional y compromisos para discutir la sustentabilidad económica del sector a futuro.

Competitividad, economía y políticas públicas

El presidente de CAPIP consideró que el tipo de cambio oficial favorece la competitividad, ya que “liquidamos a dólar oficial y algunos convenios también están en esa moneda”. Sin embargo, advirtió que persisten problemas estructurales como costos laborales, tasas municipales y tributos provinciales. Planteó que “todos estos componentes influyen en el precio final y en la capacidad de competir en los mejores mercados del mundo”.

De la Fuente valoró que Argentina tiene una política pesquera clara y una ley que protege la sustentabilidad del caladero. Resaltó que “podemos garantizar a todos los mercados que nuestros recursos son sustentables”, algo que consideró un activo estratégico para la proyección internacional del sector.

Proyección y consumo interno

El dirigente afirmó que la pesca genera en promedio más de 1.800 millones de dólares al año y que puede recuperar posiciones históricas como tercer complejo exportador del país. Subrayó que el camino es agregar valor a los productos y adaptarse a las demandas de los consumidores. También remarcó el impacto económico regional de la actividad en puertos como Puerto Madryn, Puerto Deseado y Caleta Olivia.

En cuanto al mercado interno, De la Fuente sostuvo que hace falta una política de Estado y un compromiso del sector privado para fomentar el consumo de pescado. Explicó que “hay una gran oportunidad para promover una dieta de mar, más saludable y preventiva en términos de salud”. Concluyó que el desafío es combinar desarrollo económico con responsabilidad social, manteniendo la sustentabilidad de los recursos.

